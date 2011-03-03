نشست سطحی زمین در بلوار آئینه خانه اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جمعه هفته گذشته که احتمال نشست زمین در خیابان آئینه خانه تقویت شده بود ورق‌های آهنی در کف این خیابان قرار گرفت تا در نهایت از نشست و ریزش زمین جلوگیری شود.

در حالی که در آن زمان دلیل قرار گرفتن این ورق‌ها در کف خیابان جلوگیری از نشست احتمالی خیابان به علت تردد وسایل نقلیه مطرح شده بود اما اکنون شاهد نشست زمین در این منطقه هستیم.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر این نشست در 20 متری سی و سه پل اتفاق افتاده است و نشست موضعی زمین نیز نزدیک به 20 سانتی متر هستیم و اکنون نیزاز تردد وسایل نقلیه از محل نشست که در زیر ورق های آهنی قرار گرفته است نیز جلوگیری می شود.

البته تردد وسایل نقلیه به جزء بخشی از خیابان که نشست کرده قابل انجام است.

در هر صورت انتظار می‌رود تا با آغاز مجدد حفاری تونل متروی اصفهان توسط دستگاه حفار که پس از 20 ماه اکنون مجددا محقق شده شاهد باشیم تا اتفاقات دیگری در این محور تاریخی محقق نشود و این نشست موضعی سرآغازی برای نشست موضعی سی وسه پل نباشد.

به گزارش مهر دستگاه حفاری تونل متروی اصفهان نزدیک به بیست ماه پیش به سبب انحراف ایجاده شده و انجام تعمیرات فعالیت حفاری خود را متوقف کرد و سر انجام پس از بیست ماه این حفاری مجددا آغاز شد و پس از آغاز حفاری شاهد نشست زمین در 15 متری رمپ سی و سه پل بودیم که مسئولین و متولیان امر جهت جلوگیری از نشست زمین در نقاط دیگر ورق‌های آهنی در کف خیابان قرار دادند تا از نشست احتمالی خیابان جلوگیری کند.