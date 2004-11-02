موفق الربيعي بعنوان سفير جديد عراق در فرانسه انتخاب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان اين منبع گفت: الربيعي طي روزهاي آينده بنا به درخواست خود در جريان ماموريت هايي كه بايد برعهده گيرد، قرار خواهد گرفت .



شايان ذكر است پيش از اين اخباري مبني بر بركناري الربيعي از پست مشاور امنيت ملي پس از آنكه قاسم داوود وزير دولت در امور امنيتي جانشين مشاور امنيت ملي شد ، شايع شده بود اين شايعات پس از آنكه منابع آگاه به بروز اختلافات ميان الربيعي و علاوي نخست وزير موقت كه الربيعي از عملكرد وي در جريان بحران نجف انتقاد كرده بود، درز كرده بود.



در تكذيب اخبار و پيش گويي هايي كه بركناري الربيعي را از پست خود تاكيد مي كرد دفتر وي بيانيه اي صادر كرد كه در آن تاكيد كرد الربيعي علماي ديني اقليت مسيحي را در سفر به شهر نجف و ديدار با مراجع شيعه اين شهر همراهي مي كند.



بيانيه به اين اشاره كرد كه الربيعي دراين ديدار به مراجع برخي مسائل درباره همكاري با مسيحيان را پيشنهاد داده است .



وي همچنين بر ضرورت تسريع در بازسازي شهر نجف و پرداخت غرامت به متضرران از حوادث اخير و سرمايه گذاري در اين شهر تاكيد كرده بود.



حدود 40 روز پيش يك مسئول نزديك به دفتر اياد علاوي نخست وزير موقت عراق از اقدام ناگهاني علاوي در كنار گذاشتن الربيعي و جايگزين كردن قاسم داوود به جاي وي خبر داده بود .



چند روز پس از اين خبر ناگهاني موفق الربيعي در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط تاكيد كرد كه همچنان مشاور امنيت ملي عراق است .



قاسم داوود وزيردولت در امور امنيتي چندي پيش درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: موفق الربيعي ديگرمشاورامنيت ملي عراق نيست وهم اكنون اين منصب برعهده من گذاشته شده است و بزودي الربيعي مسئوليت ديگري را دردولت موقت عراق به عهده خواهد گرفت اما تاكنون دولت عراق هيچ مسئوليتي را به موفق الربيعي اعلام نكرده است .



موفق الرببيعي مشاور امنيت ملي عراق با تاكيد بر ضرورت مشاركت همه طيف ها وجريان هاي ملت عراق از جمله اهل تسنن در انتخابات آينده نسبت به مداخله اشغالگران و برخي سفارتخانه هاي خارجي در روند برگزاري انتخابات و حمايت مالي از برخي كانديداهاي خاص براي پيشبرد منافع اين دولت ها هشدار داد.

