سرمایه اصلی جهاد کشاورزی نیروی انسانی با ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید علی صدرالسادات شامگاه چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای سنگر ساز بی‌سنگر سازمان جهاد کشاورزی که با حضور خانواده شهدا، مسئولان و مردم قم در مسجد الغدیر برگزار شد بیان داشت: سرمایه اصلی جهاد کشاورزی امروز و جهاد سازندگی دیروز نیروی انسانی پرشور، پرتوان و با ایمان است.



وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین ویژگی و ممیزی جهاد، نیروی آن است اضافه کرد: جهاد سازندگی که در اوایل انقلاب از امکانات اندکی برخوردار بود با‌‌ همان امکانات بسیار محدود ولی با نیروهای پرصلابت و پرشور توانسته به اهدافش برسد و بعضا کارهای خارق العاده نیز از این جهاد بروز کرده است.



وی با بیان اینکه نیروهای جهاد کشاورزی مومن، پرشور، متعهد و آشنا به کار هستند اظهار داشت: تلاش‌های این افراد با ایمان و مومن را ارج می‌نهیم و از خانواده‌های این افراد بویژه پدر و مادر‌هایشان که چنین فرزندان صالحی را تربیت کردند که با تلاش و کوشش این افراد هم اکنون در کشور امنیت برقرار است.



معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: جهاد کشاورزی در زمان جنگ دارای منابعی نبود بنابراین وجود آن نیروی با ایمان و فرهنگی توانست سبب پیروزی و موفقیت شود.



وی در خصوص دستاورد‌ها و تولیدات جهاد کشاورزی تاکنون گفت: تولیدات محصولات کشاورزی کشور در ابتدای انقلاب 25 میلیون تن بوده و در حال حاضر 100 میلیون تن است و تلاش می‌کنیم این میزان را به دو برابر یعنی 200 میلیون تن برسانیم.



در مراسم یادواره شهدای سنگر ساز بی‌سنگر سازمان جهاد کشاورزی خسرو پالیزگر مدیر کل امور اداری رفاه و پشتیبانی، هدایت الله نواب مشاور وزیر و مدیر کل امور ایثارگران و همچنین بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و ‌پورامینی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز حضور داشتند.