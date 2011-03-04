گردشگری دینی فرصتی برای گفتگو/ از ظرفیتهای دینی خوب استفاده نکردیم

آیت الله محمدعلی تسخیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جایگاه گردشگری در دین اسلام، آن را یکی از راههای تقریب مذاهب اسلامی برشمرد و گفت: اگر بتوانیم یک گردشگری دینی منظم در جهان اسلام داشته باشیم می توانیم از این ظرفیت برای گفتگوی سالم و آزاد و هدفدار بهره ببریم.

وی با بیان اینکه گردشگری دینی می تواند نقش حساسی در ایجاد گفتگوی بین مذاهب داشته باشد، گردشگری دینی را دارای شاخه هایی چون زیارت اماکن مذهبی، حج، دیدار از اماکن دینی مربوط به حوادث تاریخ اسلام و... دانست.

دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: گردشگری دینی برای تربیت توده ها، تقویت گفتگوی میان مسلمانان، شناخت مشکلات جهان اسلام و تبادل نظر برای حل آن فرصت خوبی است. البته طرحی در کنفرانس اسلامی برای ایجاد گردشگری دینی مطرح شد که متأسفانه به نتیجه نرسید و معتقدم یکی از دلایل عقب ماندگی های کنفرانس اسلامی این است که در مواقع حساس پیشرفت و واکنش مناسبی ندارد.

وی به ظرفیتهای گردشگری فراوان ایران در حوزه مذهبی و دینی تأکید کرد و گفت: بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان، شیراز، خراسان، نشابور، شهرری، قم و... دارای خاطرات عظیمی از تاریخ اسلام هستند که هر یک از آنها با برنامه ریزی مناسب می تواند خود یک قطب گردشگری باشد ولی متأسفانه ما نتوانستیم از ظرفیتهای دینی و مذهبی خود در حوزه گردشگری استفاده کنیم.

آیت الله تسخیری یادآور شد: به رغم همه فعالیتهای انجام شده، نتوانستیم از صنعت عظیم گردشگری برای اهداف مناسب بهره ببریم ضمن اینکه گردشگری دینی مشکلات و محذورات گردشگری مطلق را ندارد. ما می توانستیم با گردشگران دینی و مذهبی از جهان گردشگر جذب کنیم و در این بین طی گفتگوهایی که صورت می گرفت، گردشگران ضمن آگاهی از واقعیت و پیام انقلاب اسلامی با روحیه و فرهنگ مردم ایران آشنا شده و تبادل نظر صورت می گرفت که متأسفانه ما در این زمینه بسیار عقب هستیم.

وی در پایان رونق گردشگری دینی را نیازمند طرح و عزم جامع دانست و گفت: ما می توانیم با تدوین طرح جامع صنعت گردشگری دینی را در ایران فعال کنیم که در این حرکت ضمن ایجاد گفتگو بین ادیان و مذاهب اسلامی بهره برداری اقتصادی هم داشته باشیم.