جزئیات طرح چاوز برای پایان بحران لیبی/ عمرو موسی و قذافی موافقند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، رئیس جمهور ونزوئلا اخیرا طرحی را در زمینه پایان دادن به بحران لیبی ارائه کرده که مورد موافقت "عمرو موسی" و "معمر قذافی" قرار گرفته است.

وزیر امور اطلاع رسانی ونزوئلا بدون اشاره به جزئیات این طرح صلح، اظهار داشت: چاوز در روز سه شنبه گذشته در تماس تلفنی با قذافی وی را در جریان این طرح قرار داده که به خشونتها در لیبی خاتمه می دهد.

در همین حال یک مقام ونزوئلایی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: طرح چاوز بر این مسئله تکیه دارد که هیئتی از نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین، اروپا و خاورمیانه به لیبی سفر کننند تا مقدمات حل مسالمت آمیز تنشها میان مخالفان و رژیم قذافی را به وجود آوردند.

منابع خبری همچنین اعلام می کنند که معمر قذافی در همین تماس تلفنی با چاوز موافقت خود را اعلام کرده است. این منابع از تماس تلفنی چاوز با عمرموسی نیز خبر دادند که در پی آن دبیرکل اتحادیه عرب نیز با انجام این طرح موافقت کرده است.

چاوز اخیرا تاکید کرده بود جامعه بین المللی باید در پی راه حل غیر از گزینه نظامی در لیبی باشد. وی آمریکا را به سوء استفاده از مشکلات لیبی برای حمله به این کشور متهم کرده بود.

از سوی دیگر، اتحادیه عرب در نشست اخیر خود با راه حل نظامی برای پایان دادن به بحران لیبی مخالفت کرد.