پیروزی شالکه برابر بایرن در روز غیبت بازیکن ایرانی/ نخستین حضور کریمی در فینال

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های آلمان چهارشنبه شب در ورزشگاه آلیانس مونیخ بین تیم های بایرن و شالکه برگزار شد و در پایان تیم آبی پوش با تنها گل دقیقه 15 رائول گونزالس برابر میزبان قرمزپوش به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد.

در این دیدار علی کریمی که چند هفته ای است به تیم شالکه پیوسته در فهرست 18 نفره شالکه حضور نداشت اما با صعود شالکه به فینال او نخستین حضورش به همراه این تیم در دیدار نهایی جام حذفی باشگاه های آلمان را تجربه کرد. تیم شالکه در دیدار فینال به مصاف تیم دویسبورگ خواهد رفت.