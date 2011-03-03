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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

استفاده از ظرفیتهای علمی نخبگان کشور ضروری است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: استفاده از ظرفیتهای علمی نخبگان به عنوان مهمترین اتاق فکر کشور ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین هژبری صبح پنجشنبه با بیان این مطلب در نشست شورای آموزش و پرورش استان البرز در استانداری این استان اظهار داشت: شوراهای آموزش و پرورش در استانهای مختلف کشور به عنوان نخبگان علمی ایران اسلامی نقش بسزایی در تقویت برنامه ها و اهداف آموزش و پرورش دارند.

وی  افزود: در شوراهای آموزش و پرورش 31 استان کشور 10 هزار نخبه حضور دارند که با برنامه ریزی اصولی و مدون می توانند با ارائه طرح های کاربردی نظام آموزش و پرورش کشور را متحول کنند.

این مسئول با اشاره به فعالیت 644 شورای منطقه ای آموزش و پرورش کشور، خاطر نشان کرد: شوراهای آموزش و پرورش استانها باید با ارائه طرح های قوی علاوه بر تقویت بنیانهای علمی کشور، آموزش و پرورش  را در چشم انداز 20 ساله یاری دهند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه امور مشارکتهای مردمی یادآور شد: ارائه حتی یک طرح از هر یک از استانهای کشور می تواند گامی بسیار مهم در جهت تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور به شمار رود.

وی گفت: اگرچه با توجه به مشکلات موجود در سیستم آموزش و پرورش کشور در ابعاد مختلف سخت افزاری و نرم افزاری حل تمامی مسائل امکان پذیر نیست اما وجود نخبگان کشور به عنوان اتاق فکر نظام تعلیم و تربیت می تواند منجر به رفع بسیاری از مسائل و مشکلات این سیستم شود.

گفتنی است در این نشست موارد مهمی در زمینه های مختلف برگزاری جشن ستارگان، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و همچنین طرح بینایی سنجی درسطح استان به تصویب شورای آموزش و پرورش کشور رسید.

کد مطلب 1265938

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