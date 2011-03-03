استفاده از ظرفیتهای علمی نخبگان کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین هژبری صبح پنجشنبه با بیان این مطلب در نشست شورای آموزش و پرورش استان البرز در استانداری این استان اظهار داشت: شوراهای آموزش و پرورش در استانهای مختلف کشور به عنوان نخبگان علمی ایران اسلامی نقش بسزایی در تقویت برنامه ها و اهداف آموزش و پرورش دارند.

وی افزود: در شوراهای آموزش و پرورش 31 استان کشور 10 هزار نخبه حضور دارند که با برنامه ریزی اصولی و مدون می توانند با ارائه طرح های کاربردی نظام آموزش و پرورش کشور را متحول کنند.

این مسئول با اشاره به فعالیت 644 شورای منطقه ای آموزش و پرورش کشور، خاطر نشان کرد: شوراهای آموزش و پرورش استانها باید با ارائه طرح های قوی علاوه بر تقویت بنیانهای علمی کشور، آموزش و پرورش را در چشم انداز 20 ساله یاری دهند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه امور مشارکتهای مردمی یادآور شد: ارائه حتی یک طرح از هر یک از استانهای کشور می تواند گامی بسیار مهم در جهت تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور به شمار رود.

وی گفت: اگرچه با توجه به مشکلات موجود در سیستم آموزش و پرورش کشور در ابعاد مختلف سخت افزاری و نرم افزاری حل تمامی مسائل امکان پذیر نیست اما وجود نخبگان کشور به عنوان اتاق فکر نظام تعلیم و تربیت می تواند منجر به رفع بسیاری از مسائل و مشکلات این سیستم شود.

گفتنی است در این نشست موارد مهمی در زمینه های مختلف برگزاری جشن ستارگان، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و همچنین طرح بینایی سنجی درسطح استان به تصویب شورای آموزش و پرورش کشور رسید.