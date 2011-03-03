شبکه سهند به استقبال نوروز می رود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صدا و سیمای آذربایجان شرقی با ویژه برنامه های " مجموعه طنز آخرین مهلت"، "برنامه های خوب برای بچه های خوب"، " آذربایجان سرزمین زیبایی ها"، " منیم آذربایجانیم"، " نمایش های رادیویی الف"، " بهاریه"، " بچه ها سلام، بهاره"، " تبریز بازاری"، " آذربایجان آدلیم لاری"، " خنده های نوروزی با طعم شکر پنیر" و ... سعی در خلق روزهایی خوش برای مخاطبان خود در ایام نوروز است.

آخرین مهلت

مجموعه طنز آخرین مهلت شبکه سهند در ایام عید پخش می شود.

این مجموعه طنز در دو قسمت 35 دقیقه ای برای ایام نوروز آماده پخش شده است که بازیگران بنام طنز استانی در آن ایفای نقش می کنند. این مجموعه مسایل اجتماعی را با نگاهی طنز به تصویر کشیده است.

تهیه کننده: محمد رسولی نمرور- کارگردان:قربانعلی طاهری فر- بازیگران: هاشم چاووشی، بابک نهرین،علیرضا رنجی پور

برنامه های خوب برای بچه های خوب در عید

سیمای مرکز آذربایجان شرقی با سه عنوان برنامه، کودکان را در ایام عید نوروز سرگرم می کند.

شبکه سهند با برنامه های شاپرک ، قاصدک و جوانه ها فضای مناسبی برای بهره مندی کودکان از برنامه های سیمای استانی فراهم می کند. شاپرک در چهار برنامه 45 دقیقه ای و قاصدک در هفت برنامه 25 دقیقه ای به تهیه کنندگی مهدی گوهریان پخش می شود.

قاصدک شهرستانها نیز در دو برنامه 45 دقیقه ای به تهیه کنندگی مهدی گوهریان در ایام بر روی آنتن می رود.

همچنین محمد بشیری تهیه کننده جوانه ها نیز در شش برنامه 25 دقیقه ای میهمان جمع کودکان می شود.

آذربایجان سرزمین زیبایی ها

سیمای سهند با آذربایجان سرزمین زیبایی ها، جلوه های بی نظیر این دیار را به تصویر می کشد.

سعادتعلی سعید پور به عنوان کارگردان و تهیه کننده این مجموعه 15 قسمتی کوشیده تا ابنیه های تاریخی ، ویژگی های انسانی ، جاذبه های گردشگری و صنایع دستی استان را در قسمت های 25 دقیقه ای به تصویر بکشد. پرداختن به تپه های تاریخی و گونه های جانوری منطقه کیامکی و آینالو از دیگر جلوه های این مجموعه تلویزیونی است.

منیم آذربایجانیم

منیم آذربایجانیم عنوان برنامه ای است که در ایام عید از شبکه سهند پخش می شود.

این برنامه در 15 برنامه چهار دقیقه ای به معرفی مناطق دیدنی آذربایجان اعم از آثار باستانی و صنایع دستی می پردازد. تهیه کننده و کارگردان : علی دلکاری

نمایش های رادیویی الف

شبکه استانی صدای مرکز اذربایجان شرقی در ایام نوروز هر روز اقدام به پخش یک نمایش رادیویی طنز در طبقه الف می کند.

تولید این نمایش ها در گروه نمایش از اواخر بهمن ماه آغاز شده و تا بیست اسفند ماه ادامه دارد. تهیه کننده : یعقوب خبیر – دستیار تهیه: پریسا محمدی – نویسندگان: خلیل پورهادی، سعید جلوه گری، علی پوریان، سعیده برزگر

کارگردانان: خلیل پورهادی، سعید جلوه گری، یعقوب خبیر بازیگران: خلیل پورهادی ، سعید جلوه گری، علی پوریان، یونس کبیر، حسین جباروند، رقیه شادخواه، کامیار شکیبایی، فرناز قالیباف، سونا صفری، صحرا فیروزی، پریسا محمدی

بهاریه در صدای آذربایجان شرقی

صدای مرکز آذربایجان شرقی با برنامه بهاریه از بوستان هنر و ادبیات آذربایجان گل می چیند.

این برنامه 50 دقیقه ای با خواندن اشعار ترکی آذری در مورد بهار به معرفی شاعران معاصر آذربایجان پرداخته و موسیقی های آذری در رابطه با فصل بهار را پخش می کند.

تهیه کننده و صدا بردار: سید حسین سیدیان- گوینده و نویسنده: محرم محمد نژاد – دستیار تهیه: مریم قلیزاده

بچه ها سلام، بهاره

صدای آذربایجان شرقی در ایام نوروز با برنامه بچه ها سلام ، بهاره کودکان را سرگرم می کند.

این برنامه با آیتم های مختلفی نظیر قصه، شعر، موزیک بی کلام و با کلام و بخش های متنوع دیگر خود هر روز به مدت 25 دقیقه اوقات شادی را برای کودکان رقم می زند. این برنامه همچنین تلاش می کند مخاطبان خردسال خود را با جاذبه های فرهنگی و تاریخی آذربایجان شرقی آشنا کند. تهیه کننده: فریبا رضایی

تبریز بازاری در صدای آذربایجان شرقی

صدای مرکز آذربایجان شرقی در برنامه ای مستند بازار تبریز را به گردشگران استان معرفی می کند.

این برنامه 12 قسمت 30 دقیقه ای است که شامل شش قسمت به زبان ترکی آذری و شش قسمت به زبان فارسی می شود و بزرگترین بازار خشتی و به هم پیوسته جهان را توسط کارشناسان مبرز و محققان بنام به هم وطنان عزیز معرفی می کند.

تهیه کننده: علیرضل مهدوی- نویسنده: زین العابدین گوزلی- گوینده: فریبا ثباتی- راوی: ابوالفضل جدیری- صدابردار: نوید پور نجف

آذربایجان آدلیم لاری

آذربایجان آدلیم لاری عنوان برنامه ای است که صدای مرکز آذربایجان شرقی با هدف معرفی مشاهیر آذربایجان در ایام عید برای هم استانی ها و میهمانان تدارک دیده است.

در این برنامه که هر روز به مدت 30 دقیقه پخش می شود شخصیت هایی چون عبدالقادر مراغه ای، میرزا حسن رشدیه، جبار باغچه بان، علامه جعفر سلطان القراء، میرعلی تبریزی و.... به شکلی نو معرفی می شوند. تهیه کننده و نویسنده: علیرضا مهدوی- صدابردار: سیدحسن سیدیان- گوینده: علیرضا طاهری

خنده های نوروزی با طعم شکر پنیر

مجموعه طنز شکر پنیر با ماجراهای خنده دار در ایام نوروز میهمان خانه های مردم می شود.

این مجموعه 15قسمتی طنز هر روز به مدت 35 دقیقه از سیمای استانی سهند میهمان خانه های مردم می شود و با ماجراهای جالب خود در موضوعات اجتماعی شادی را به جمع خانواده ها می برد. شوخی با ببرخی برنامه های سیما قسمتی از مجموعه طنز شکر ژنیر است.تهیه کننده: حمید سلیمانی نیا- کارگردان: شهاب عباسی

عشق فسانه سی

عشق فسانه سی برنامه ای است فولکولوریک برگرفته از آداب و رسوم محلی که توسط صدای مرکز آذربایجان شرقی در ایام عید بر روی آنتن می رود.

در این برنامه داستان های عرفانی ، رزمی ، حماسی ، حقیقی و افسانه ای که سینه به سینه منتقل شده اند به صورت روایی-نمایشی در کنار عاشق ها به صورت رادیویی تنظیم شده اند. تهیه کننده و کارگردان: علیرضا مهدوی- راوی: مصطفی سلمانی- صدابردار: محمدرضا رحیمی- نویسنده: مصطفی سلطانی

نوروز در آذربایجان

مستند نوروز در آذربایجان در ایام عید از سیمای سهند پخش می شود.

این مستند تلویزیونی در 4 برنامه 30 دقیقه ای مراسم و آیین های نوروزی در آذربایجان را به تصویر می کشد. در این مستند مراسمی چون" قیشدان چئخدم(از زمستان بیرون آمدم) ، تکم اویونی ، سفره عید و شبهای زمستان در فرهنگ آذربایجان به تصویر کشیده شده اند.تهیه کننده: شرکت فیلمسازی فرا رسانه – کارگردان: حسن دهقان_محقق و نویسنده: حسین عباسی

طعم شیرین عید در بال بولاغی

برنامه بال بولاغی(چشمه عسل) با موضوع نوروز یه ها در ادبیات آذری رادیو برون مرزی اجرا می شود.

مهدی نعلبندی تهیه کننده و نویسنده این برنامه ، با حضور کارشناسان ادبیات آذربایجان چهار برنامه 15 دقیقه ای را برای رادیو برون مرزی در خصوص متون و اشعار ، ضرب المثل ها و ادبیات فولکولور آذربایجان و آذری زبانان تهیه و با صدای ابوالفضل اعلایی در ایام عید بر روی آنتن می فرستد.

تاریخ گوزگوسو

رادیو برون مرزی مرکزآذربایجان شرقی در آستانه عید نوروز با برنامه تاریخ گوزگوسو(آینه تاریخ) مشترکات فرهنگی عید در دو سوی رود ارس را بررسی می کند.

این برنامه در 4 قسمت 15 دقیقه ای به صورت ویژه به بحث نوروز در دوران حکومت شوروی سابق در جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از پدیده ها و اشتراکات فرهنگی ایران و آذربایجان می پردازد.

تهیه کننده: مهدی نعلبندی- گوینده : ابوالفضل اعلایی

بایرام گوروشی با رادیو برون مرزی

رادیو برون مرزی مرکزآذربایجان شرقی با برنامه "بایرام گوروشی" به عید دیدنی آذری زبانان منطقه قفقاز می رود.

این برنامه در13 قسمت 15 دقیقه ای به بررسی آیین های مربوط به عید نوروز ، جایگاه نوروز در میان کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه می پردازد.این برنامه همچنین با کارشناسان ذیربط و گویندگان رادیو آذری (تبریز) برون مرزی مصاحبه هایی خواهد داشت.