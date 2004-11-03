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۱۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۳۳

معاون دهياري هاي كشور در گفتگو با "مهر"خبر داد:

قطع دست دلالان ميوه و تره بار با همكاري دهياري ها و شهرداري ها

معاون امور دهياري هاي كشور از تهيه تفاهمنامه اي ميان وزارتخانه هاي كشور و جهاد كشاورزي خبر داد و اظهار داشت: بر اساس يكي از بندهاي اين تفاهمنامه ، دهياران قادر خواهند بود با شهرداري ها براي توزيع مستقيم محصولات كشاورزي و باغي خود به توافق برسند.

دكتر علي نوذرپور در خصوص اين تفاهمنامه كه به امضاي وزيران كشور و جهاد كشاورزي رسيد، به خبرنگار اجتماعي  خبرگزاري "مهر" گفت: اين تفاهمنامه با عنوان " توانمند سازي دهياران" براي همكاري با بخش كشاورزي تهيه شده كه طي آن دهياران را موظف مي سازد نسبت به همكاري موثر با مسوولان در جهت حفظ و نگهداري محصولات كشاورزي اقدام كند.

وي افزود: بر اساس بند 8 ماده يك از اين تفاهمنامه بررسي و برنامه ريزي براي بهبود نظام عرضه محصولات كشاورزي به ميادين ميوه و تره بار در دستور كار دهياري ها قرار دارد.

نوذرپور گفت : در صورتي كه اين بند از اساسنامه مورد توجه روستاييان قراربگيرد و دهياران بتوانند براي توزيع محصولات كشاورزي و باغي در ميادين ميوه و تره بار با شهرداري ها به صورت مستقيم وارد كار شوند، مي تواند به كاهش واسطه ها و دلالان محصولات كمك كند.

معاون دهياري هاي كشور افزود: در صورت اجراي اين بند از تفاهمنامه ، محصولات كشاورزي و باغي در شهرها نيز ارزان تر به دست مصرف كننده رسيده و درآمد روستاييان افزايش خواهد يافت.

وي گفت: اين تفاهمنامه براي مدت 4 سال به امضاي وزيران كشور و جهاد كشاورزي رسيده كه در صورت توافق قابل تمديد خواهد بود.

نوذرپور در خصوص اهداف اين تفاهمنامه اظهار داشت: اهميت و ساماندهي ، استقرار و توسعه نهادهاي مديريتي در نقاط روستايي و همچنين امنيت غذايي و ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان مناطق روستايي از جمله اهدافي هستند كه در اين تفاهمنامه مورد توجه قرار گرفته است.

 

کد مطلب 126595

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