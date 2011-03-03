جزئیات مرحله دوم جذب هیئت علمی و مهلت ثبت نام/ جذب 5 هزار و 600 استاد

غلامرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مرحله دوم فراخوان سراسری مرکز جذب هیئت علمی که از بهمن ماه آغاز شده است 182 دانشگاه و موسسه آموزش عالی تا این لحظه در دو هزار و 800 رشته محل اعلام نیاز کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین تا کنون در این مرحله از فراخوان جذب 4 هزار و 150 نفر ثبت نام کردند و ثبت نام تا 20 اسفند ادامه دارد.

رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم گفت: برخی افراد هنوز دانشجوی دکتری هستند و در این مرحله از فراخوان ثبت نام می کنند که با توجه به اینکه پیش از این اعلام شده بود که این مرحله تنها به دارندگان دکتری اختصاص دارد، به درخواست دانشجویان دکتری ترتیب اثری داده نمی شود.

وی آمار نهایی که دانشگاهها در مرحله دوم جذب اعلام نیاز کرده اند را 5 هزار و 600 نفر عنوان کرد و به مهر گفت: البته بخشی از این تعداد شامل دارندگان مدرک دکتری طرح سربازی می شود.

مردانی اظهار داشت: برخی از ثبت نام کنندگان سه دانشگاهی را که برای آنها اولویت دارند را انتخاب نمی کنند و فرمها و مدارک لازم را نیز ارسال نمی کنند در حالی که هم درج اولویتها و هم ارسال مدارک مورد درخواست الزامی است.

وی اظهار داشت: پایان مهلت ثبت نام تا 20 اسفند در نظر گرفته شده است و به احتمال زیاد این مهلت تمدید نمی شود.