منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد که اسامی هیئت امناء به صورت مکتوب تا هفته آینده به شورا ارائه شود و در جلسه فوق العاده شورا در هفته آینده مطرح شود.

وی افزود: پیشنهادها باید به صورت مکتوب ارائه شود و هر یک از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حق دارند که پیشنهادات خود را ارائه دهند.

کبگانیان اظهار داشت: مذاکرات درباره اسامی اعضای هیئت امناء در حال انجام است اما نام خاصی در این زمینه مطرح نشده است و همه پیشنهادها جمع آوری و در نهایت به رای گذاشته می شود.

به گزارش مهر، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه شنبه 26 بهمن ماه این شورا که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که از مدت‌ها قبل آغاز شده بود پایان داد.



محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از جلسه 26 بهمن ماه این شورا از اصلاح ماده 1 بند 10 اساسنامه دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: هیئت موسس دانشگاه آزاد دو هفته فرصت خواهد داشت تا افراد پیشنهادی خود را برای هیئت امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند و شورا در جلسات آتی خود نسبت به تایید نفرات معرفی شده اهتمام خواهد ورزید.



همچنین بر اساس بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است مقرر شده تا 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر که هیچگونه سمت مدیریتی و حکومتی از جمله عضویت در مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی نداشته باشند، به ‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با معرفی اعضای شورا به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد درآیند.

جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز به گفته دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد چهارشنبه 11 اسفند ماه در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود تا به بررسی آخرین تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ترکیب جدید هیئت امناء این دانشگاه بپردازد.



حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی هنوز در مورد تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی تصمیمی نگرفته و بحث درباره تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار جلسه چهارشنبه 11 اسفند ماه هیئت موسس قرار دارد.