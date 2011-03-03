بیش از 6 هزار کشته تاکنون/ بمباران شهرهای لیبی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، کمیته حقوق بشر لیبی که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد در گزارشی اعلام کرد: تعداد قربانیان حملات رژیم قذافی علیه مردم لیبی از 6 هزار نفر گذشته است.

بر این اساس، در 14 روز گذشته از آغاز قیام مردم لیبی علیه قذافی به طور میانگین هر روز 450 نفر کشته شده اند. قربانیانی که بیشتر آنها در پی بمباران جنگنده ها و شلیک گلوله های توپ جان خود را از دست داده اند.

در همین حال منابع خبری از تبدیل شهر البیضاء لیبی به مقر جمع آوری و تقسیم کمکهای انسان دوستانه برای شهرهای مختلف لیبی خبر می دهند. براین اساس، اکثر کمکهای داخلی و خارجی به شهر البیضاء رسیده و از آنجا میان مردم لیبی که در این روزها از لحاظ معیشتی مشکلات بسیاری دارند توزیع می شود.

از سوی دیگر، پایگاه خبری محیط از درگیریهای متعدد در شهرهای مختلف لیبی و تعقیب و گریز میان مردم و مزدوران قذافی در این شهرها خبر می دهند. بنابر اخبار واصله پس از تسلط مجدد مردم بر شهر البریقه (در 600 کیلومتری شرق طرابلس) درگیریهایی در شهر "غریان" (غرب لیبی) وجود داشته است.