کشاورزان نیشابوری برای آبیاری تحت فشار تسهیلات ویژه در یافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، غلامرضا نبوی نامقی ظهر پنجشنبه در جلسه هم‌اندیشی جمعی از اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاهای نیشابور، افزود: دهیاران افرادی هستند که می‌توانند در روشنگری روستائیان موثر باشند و مردم را در طرح‌های جهاد کشاورزی از جمله تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی، راهنمایی کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور خاطرنشان کرد: دولت در این خصوص تسهیلات خوبی برای کشاورزان پیش‌بینی کرده است.

وی توضیح داد: جهاد50 درصد از هزینه‌های اجرای آبیاری را به صورت بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد و 50 درصد هزینه دیگر را به بانک‌ها معرفی می‌کند تا با اخد تسهیلات نسبت به اجرای طرح خود اقدام کنند.

وی در خصوص طرح هدفمند سازی یارانه‌ها و بهینه‌سازی مصرف سوخت، یادآور شد: دامداری‌های صنعتی و روستایی، مرغداری‌های دارای پروانه، چاه‌های کشاورزی، ماشین‌آلات کشاورزی، تراکتورداران و کارخانجات فرآورده‌های لبنی، مشکلی برای تهیه سوخت ندارند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره نرخ کارکرد ماشین‌آلات در بخش کشاورزی، اظهار داشت: نرخ کارکرد ادوات و ماشین‌آلات در بخش کشاورزی توافقی بوده و با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی و خاک و نوع کشت هر منطقه متفاوت است.

وی ادامه داد: نمی‌توان یک نرخ واحد برای همه توصیه کرد اما با توجه به تاثیر اجرای قانون هدفمندی بر هزینه‌های عملیات کشاورزی، منتظر آن هستیم تا هر چه زودتر نظام صنفی کارهای کشاورزی با هماهنگی مدیریت شهرستان، نر‌خنامه‌ای را پیشنهاد دهد.

نبوی در مورد استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی، تاکید کرد: کشاورزان می‌بایست نسبت به نیاز آبی گیاه، آبدهی به مزرعه خود را تنظیم کنند و از زیاده‌روی در مصرف بذر، کود و سم پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: با مدیریت مصرف سوخت، بهبود وضعیت ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، اجرای کانال‌های بتنی و لوله‌گذاری می‌توان تا حد زیادی مصرف منابع را کاهش داد و در این بخش ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد.

