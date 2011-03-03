  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

دو هزار کارآفرین جهت شرکت در جشنواره "کارآفرینان برتر" کرمانشاه ثبت نام کردند

دو هزار کارآفرین جهت شرکت در جشنواره "کارآفرینان برتر" کرمانشاه ثبت نام کردند

کرمانشاه- خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی استان کرمانشاه گفت: تاکنون بیش از دو هزار نفر کارآفرین در ششمین جشنواره کارآفرینان برتر استان کرمانشاه ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره به ریاست استاندار و با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی برگزار می شود و تاکنون بیش از دوهزار نفر کارآفرین در بخشهای مختلف صنعتی، خدمات و کشاورزی به صورت اینترنتی در جشنواره شرکت کرده اند.

وی تصریح کرد: همانند سال گذشته تاکنون در بحث ثبت نام از کارآفرینان برتر رتبه نخست کشور را داریم.

مدیرکل امور اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص آخرین زمان ثبت نام و نحوه ثبت نام از آفرینان یادآور شد: کلیه کارآفرینان می توانند تا 25 اسفند ماه سال جاری از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.karafarinanebartar.irثبت نام کنند.

کد مطلب 1265969

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها