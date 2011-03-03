دو هزار کارآفرین جهت شرکت در جشنواره "کارآفرینان برتر" کرمانشاه ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره به ریاست استاندار و با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی برگزار می شود و تاکنون بیش از دوهزار نفر کارآفرین در بخشهای مختلف صنعتی، خدمات و کشاورزی به صورت اینترنتی در جشنواره شرکت کرده اند.

وی تصریح کرد: همانند سال گذشته تاکنون در بحث ثبت نام از کارآفرینان برتر رتبه نخست کشور را داریم.

مدیرکل امور اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص آخرین زمان ثبت نام و نحوه ثبت نام از آفرینان یادآور شد: کلیه کارآفرینان می توانند تا 25 اسفند ماه سال جاری از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.karafarinanebartar.irثبت نام کنند.