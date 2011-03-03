خوابگاههای دانشجویی برای اسکان مسافران گلستان تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی احمدی صبح پنجشنبه در نشست این ستاد، از مهمانان عزیزی که قصد اقامت در گرگان را دارند درخواست کرد قبل از سفر هماهنگی های لازم را با این ستاد انجام دهند.

وی اظهار داشت: به دلیل موقعیت و جغرافیای ویژه و واقع بودن شهرستان گرگان در مسیر جاده تهران - مشهد همه ساله زائران و مسافران بی‌شماری از این منطقه عبور و یا این شهرستان زیبا را برای گذران ایام تعطیلات نوروزی انتخاب می کنند.

احمدی بیان داشت: به منظور خدمات رسانی مناسب به این مهمانان که از واحد های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور به گرگان سفر می کنند ستاد اسکان مسافران نوروزی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان تشکیل شده است.



گفتنی است دانشگاه ازاد اسلامی گرگان در تعطیلات نوروز سال 89 پذیرای هزار نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی از سایر واحدهای دانشگاهی بوده است که این مسافرین در بیش از 30 اتاق مجهز به امکانات اولیه اسکان داده شده بودند.

براساس اعلام مسئولان ستاد تسهیلات دائمی سفرهای گلستان، پیش بینی می شود نوروز 90 حدود پنج میلیون مسافر به گلستان سفر کنند.