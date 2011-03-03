به گزارش خبرنگار مهر، سال 1388 برای وزنه برداری ایران سال تلخی بود. انتشار نام انوش آرمک، رشید شریفی و امید ناییج کناری به عنوان وزنه برداران دوپینگی در سایت IWF و جریمه 500 هزار دلاری فدراسیون وزنه برداری ایران، این رشته را حتی در آستانه تعطیلی قرار داده بود اما در سال 1389 وضع تغییر کرد و کمتر با چنین مشکلاتی رو به رو بودیم.

اعلام شدن نام 9 وزنه بردار دوپینگی (در عرصه های داخلی) در تیرماه سال جاری از نکات منفی وزنه برداری کشور بود ضمن اینکه تلاش های فدراسیون وزنه برداری برای از میان برداشتن محرومیت سعیدعلی حسینی راه به جایی نبرد. مسئولان فدراسیون وزنه برداری در حین برگزاری رقابت های جوانان جهان که خردادماه به میزبانی بلغارستان انجام شد تلاش کردند تا مسئولان کمیته ضد دوپینگ فدراسیون بین المللی وزنه برداری را متقاعد کنند تا از صدور رای برای محرومیت همیشگی نماینده کشورمان جلوگیری کنند اما موفق به انجام این کار نشدند.

رضازاده: دوپینگی نداشتیم

حسین رضازاده که پنج شنبه هفته گذشته پس از ماه ها سرپرستی، بر مسند ریاست فدراسیون وزنه برداری تکیه زد، در خصوص وضعیت دوپینگ به خبرنگار مهر گفت: در 14 ماهی که در سمت سرپرستی فدراسیون وزنه برداری بودم از تمام وزنه برداران آزمایش دوپینگ به عمل آمد و خوشبختانه هیچ مورد دوپینگی نداشتیم. در این خصوص تفاهم نامه‌ای هم با فدراسیون پزشکی ورزشی منعقد کردیم تا کار آموزش ورزشکاران برای جلوگیری از استفاده ناآگاهانه از مواد نیروزا صورت بگیرد.

سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی مردان مدال آوران وزنه برداری ایران در گوانگجو

مدال های کسب شده در سال 1389

کیانوش رستمی در دسته 77 کیلوگرم، اولین وزنه بردار طلایی ایران در سال جاری بود. رستمی خردادماه در رقابت های قهرمانی جوانان جهان که در صوفیه بلغارستان برگزار شد با کسب سه مدال طلای یکضرب (160 کیلوگرم)، دوضرب (187 کیلوگرم) و مجموع (347 کیلوگرم) به عنوان قهرمانی رسید. بهادر مولایی هم در حرکت یکضرب دسته به اضافه 105 کیلوگرم با بلند کردن وزنه 208 کیلوگرم مدال برنز گرفت.



علیرضا کاظمی نژاد مردادماه در نخستین دوره بازی های المپیک نوجوانان که به میزبانی سنگاپور برگزار شد، به ترتیب با مهار وزنه های 155 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 196 کیلوگرم در حرکت دو ضرب و مجموع 351 کیلوگرم به عنوان قهرمانی و مدال طلای وزن 84+ کیلوگرم رسید.

بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین رقابت های قهرمانی بزرگسالان جهان که مهر ماه در آنتالیای ترکیه برگزار شد، با مجموع 453 کیلوگرم مدال طلا گرفت. کیانوش رستمی هم در دسته 77 کیلوگرم با مجموع 347 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

تیم پیشکسوتان ایران هم در مهرماه در رقابت های لهستان به یک مدال طلا، سه نقره و سه برنز دست پیدا کرد. متین جواد سمیعی در دسته 94 کیلوگرم با مجموع 292 کیلوگرم مدال طلا گرفت. محمد اسحاق نارویی (62 کیلوگرم)، حسین خدادادی (105 کیلوگرم) و جمشید مسلم نژاد (62 کیلوگرم) نقره گرفتند و کاوه ریاحی (105+ کیلوگرم)، احسان بیاتی (77 کیلوگرم) و محمد سوری (94 کیلوگرم) به مدال برنز این رقابت ها رسیدند.

در بازی های آسیایی گوانگجو که آبان ماه برگزار شد بهداد سلیمی باز هم طلا گرفت. وزنه بردار فوق سنگین ایران در رقابت های یکضرب با بلند کردن وزنه 205 کیلوگرم در جایگاه نخست ایستاد و در دو ضرب وزنه 235 کیلوگرمی را مهار کرد تا در مجموع با 440 کیلوگرم به مدال طلای رقابت های سنگین وزن برسد.



سجاد انوشیروانی هم در همین دسته به مدال برنز رسید. انوشیروانی با 195 کیلوگرم در یکضرب، 232 کیلوگرم در دوضرب و مجموع 427 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

رضازاده برای ریاست فدراسیون جوان است

مهدی عطار اشرفی که از پیشکسوتان عرصه وزنه برداری است، انتخاب رضازاده به عنوان رئیس فدراسیون وزنه برداری را به وی تبریک می گوید با این حال معتقد است وی برای این سمت بسیار جوان است. عطار اشرفی به خبرنگار مهر گفت: وزنه برداری و کشتی نیاز به مدیران با تجربه دارد. من 45 سال در وزنه برداری حضور دارم و اینها را بر اساس مشاهداتم می گویم. به نظر من رضازاده برای هدایت فدراسیون وزنه برداری، 15 سال جوان است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که عملکرد فدراسیون وزنه برداری در سال جاری را چطور ارزیابی می کند، گفت: بهداد سلیمی امسال دو مدال طلا کسب کرده اما این ارتباطی به فدراسیون وزنه برداری ندارد. هر وقت فدراسیون در یک اردوی چهارساله، قهرمان جهان و المپیک بیرون داد می تواند ادعا کند که کار کرده است. من منکر زحمات و هماهنگی های مربیان تیم ملی نمی شوم، اما سلیمی محصول مربیان بومی است.

