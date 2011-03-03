امکان جستجوی منابع کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده های دانشگاه رازی میسر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از کرمانشاه، کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه رازی کرمانشاه امکان جستجوی منابع این مرکز و تمامی کتابخانه های دانشکده ها را از طریق اینترنت فراهم کرده است.

کاربران، دانشجویان و اساتید دانشگاهی می توانند برای دستیابی به این منابع به آدرس: http://library.razi.ac.irمراجعه کنند و در این سایت منابع کتابخانه را جستجو کرده و از وضعیت خود در کتابخانه مورد نظر مطلع و منبع دلخواه خود را رزرو کنند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آدرس الکترونیکی centlib@razi.ac.irمکاتبه کنند.