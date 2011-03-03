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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

از طریق اینترنت؛

امکان جستجوی منابع کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده های دانشگاه رازی میسر شد

امکان جستجوی منابع کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده های دانشگاه رازی میسر شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: امکان جستجوی منابع کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده های دانشگاه رازی از طریق اینترنت میسر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از کرمانشاه، کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه رازی کرمانشاه امکان جستجوی منابع این مرکز و تمامی کتابخانه های دانشکده ها را از طریق اینترنت فراهم کرده است.

کاربران، دانشجویان و اساتید دانشگاهی می توانند برای دستیابی به این منابع به آدرس: http://library.razi.ac.irمراجعه کنند و در این سایت منابع کتابخانه را جستجو کرده و از وضعیت خود در کتابخانه مورد نظر مطلع و منبع دلخواه خود را رزرو کنند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آدرس الکترونیکی centlib@razi.ac.irمکاتبه کنند.

کد مطلب 1265973

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