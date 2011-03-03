الحاق دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علامه/ وضعیت دانشجویان دانشکده

عبدالله شفیع آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس مصوبات هیئت امنای دانشگاه علامه طباطبایی که وزیر علوم نیز عضو آن است، مقرر شد که دانشکده علوم اقتصادی از این پس زیر نظر دانشگاه علامه و مدیریت این دانشگاه اداره شود.

وی اظهار داشت: الحاق دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علامه هیچ مشکلی را برای دانشجویان فعلی و دانشجویان قدیمی این دانشکده به وجود نخواهد آورد.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مدرک دانشجویان این دانشکده گفت: مدرک دانشجویان این دانشکده که از این به بعد فارغ التحصیل می شوند، از سوی دانشگاه علامه و به نام این دانشگاه صادر می شود.

وی درباره نحوه پذیرش دانشجویان این دانشکده نیز گفت: جزئیات نحوه پذیرش دانشجو در این دانشکده در دست بررسی است و تا کنون نهایی نشده است.

شفیع آبادی افزود: فضای فیزیکی این دانشکده نیز به دانشگاه علامه تعلق خواهد داشت و در حال حاضر برنامه ای برای جابجایی فضای فیزیکی دانشکده در دستور کار نداریم.

به گزارش مهر، قدمت دانشکده علوم اقتصادی به سال 1315 باز می گردد که به عنوان اولین "مرکز آموزش وزارت امور دارایی" تاسیس شد هدف اصلی آن مرکز در دوره طولانی تحولات 50 ساله خود (1315-1365)، آموزش وتربیت نیروی انسانی ماهر در رده های مختلف دانشگاهی بوده است، تا آنجا که در بسیاری از آن سال ها، اعطای بورسهای تحصیلی اعزام به خارج از کشور برای دوره کارشناسی امور مالی و کارشناسی ارشد مدیریت مالی توسط این دانشکده صورت می گرفته است. مجوز تأسیس این دانشکده تحت عنوان" دانشکده امور اقتصادی و دارایی"در شهریور ماه سال 1366 توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت صادر و از سال 1367 اولین گروه دانشجویان از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شدند.

این دانشکده در آبان ماه سال 1382 از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا و از آن پس به صورت دانشکده ای مستقل وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره شد. در شهریور ماه 1386 نام دانشکده از امور اقتصادی تغییر یافته و با نام و عنوان جدید دانشکده علوم اقتصادی تبدیل و رسمیت یافت.