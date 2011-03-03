احداث پارک کوهستان برای استفاده مسافران نوروزی در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا مقیمی در گفتگو با خبرنگاران افزود: با احداث این کمپ اقامتی در پارک کوهستان ارس که چشم انداز بسیار زیبایی به سواحل رود ارس و کشور همسایه - جمهوری خود مختار نخجوان - دارد، امکان اقامت برای 120 مسافر در قالب 30 سوئیت چهار نفره با امکانات کامل ایجاد می شود .

مقیمی تاکید کرد: احداث این سوئیت ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام گرفته و یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه در برداشته است .

وی ادامه داد: با تمهیدات انجام گرفته در سازمان منطقه آزاد ارس و با بهره گیری از امکانات اقامتی سایر سازمانهای دولتی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی ظرفیت اسکان میهمانان نوروزی نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری خواهد داشت .

مقیمی خاطر نشان کرد: منطقه آزاد ارس با زیباییهای منحصر بفرد خود در مناطق حفاظت شده کیامکی و ارسباران و طبیعت بکر و جاذبه های تاریخی فراوان همواره مورد توجه گردشگران بوده و ستاد تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس برنامه های ویژه ای را برای نوروز 90 پیش بینی کرده است .