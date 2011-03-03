احداث پارک کوهستان برای استفاده مسافران نوروزی در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا مقیمی در گفتگو با خبرنگاران افزود: با احداث این کمپ اقامتی در پارک کوهستان ارس که چشم انداز بسیار زیبایی به سواحل رود ارس و کشور همسایه - جمهوری خود مختار نخجوان - دارد، امکان اقامت برای 120 مسافر در قالب 30 سوئیت چهار نفره با امکانات کامل ایجاد می شود.
مقیمی تاکید کرد: احداث این سوئیت ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام گرفته و یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه در برداشته است.
وی ادامه داد: با تمهیدات انجام گرفته در سازمان منطقه آزاد ارس و با بهره گیری از امکانات اقامتی سایر سازمانهای دولتی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی ظرفیت اسکان میهمانان نوروزی نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری خواهد داشت.
مقیمی خاطر نشان کرد: منطقه آزاد ارس با زیباییهای منحصر بفرد خود در مناطق حفاظت شده کیامکی و ارسباران و طبیعت بکر و جاذبه های تاریخی فراوان همواره مورد توجه گردشگران بوده و ستاد تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس برنامه های ویژه ای را برای نوروز 90 پیش بینی کرده است.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد ارس در نوروز سال 89 برای دومین سال متوالی عنوان رتبه برتر جذب گردشگر را از آن خود کرد.
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