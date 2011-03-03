"توماس دمزییر" وزیر دفاع جدید آلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان بعد از ظهر روز چهارشنبه با تایید خبر ترمیم کابینه اعلام کرد که "هانس پتر فریدریش" رئیس فراکسیون حزب سوسیال مسیحی در مجلس فدرال وزیر کشور جدید آلمان خواهد بود.

توماس دمزییر 57 ساله از دوستان قابل اعتماد مرکل در حزب دموکرات مسیحی است و در سالهای 2005 تا 2009 به عنوان رئیس دفتر صدر اعظم و از سال 2009 تاکنون به عنوان وزیر کشور آلمان فعالیت می کرد.

یادآور می شود مدرک دکترای گوتنبرگ عضو حزب سوسیال مسیحی آلمان که محبوبترین عضو کابینه مرکل محسوب می شد به واسطه سرقت های علمی که انجام داده بود تقلبی اعلام شد.