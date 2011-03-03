  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

"توماس دمزییر" وزیر دفاع جدید آلمان شد

"توماس دمزییر" وزیر دفاع جدید آلمان شد

در پی استعفای "کارل تئودور گوتنبرگ" به دلیل تقلبی بودن مدرک دکترایش، "توماس دمزییر" وزیر کشور آلمان به عنوان وزیر دفاع جدید این کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان بعد از ظهر روز چهارشنبه با تایید خبر ترمیم کابینه اعلام کرد که "هانس پتر فریدریش" رئیس فراکسیون حزب سوسیال مسیحی در مجلس فدرال وزیر کشور جدید آلمان خواهد بود.

توماس دمزییر 57 ساله از دوستان قابل اعتماد مرکل در حزب دموکرات مسیحی است و در سالهای 2005 تا 2009 به عنوان رئیس دفتر صدر اعظم و از سال 2009 تاکنون به عنوان وزیر کشور آلمان فعالیت می کرد.

یادآور می شود مدرک دکترای گوتنبرگ عضو حزب سوسیال مسیحی آلمان که محبوبترین عضو کابینه مرکل محسوب می شد به واسطه سرقت های علمی که انجام داده بود تقلبی اعلام شد.

کد مطلب 1265987

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها