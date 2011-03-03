واردات پنبه به ایران آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران با موافقت پیشنهاد وزارت بازرگانی واردات پنبه از تمامی کشورهای تولیدکننده این محصول با ارائه گواهی بهداشت کشور مبدا و رعایت شرایط قرنطینه را مجاز اعلام کرد.

بر این اساس، پایگاه خبری دولت عامل اصلی در آزادسازی واردات پنبه به ایران را در راستای تامین مواد اولیه کارخانجات نساجی در داخل کشور اعلام کرده است.

از سوی دیگر، هیئت دولت وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است مواردی را که باید در گواهی بهداشت قید شود را فراهم کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاههای مخالف دولتی ابلاغ شده است.