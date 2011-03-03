  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

با موافقت دولت/

واردات پنبه به ایران آزاد شد

واردات پنبه به ایران آزاد شد

دولت با موافقت پیشنهاد وزارت بازرگانی واردات پنبه از تمامی کشورهای تولید کننده این محصول را با ارائه گواهی بهداشت کشور مبدا و رعایت شرایط قرنطینه مجاز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران با موافقت پیشنهاد وزارت بازرگانی واردات پنبه از تمامی کشورهای تولیدکننده این محصول با ارائه گواهی بهداشت کشور مبدا و رعایت شرایط قرنطینه را مجاز اعلام کرد.

بر این اساس، پایگاه خبری دولت عامل اصلی در آزادسازی واردات پنبه به ایران را در راستای تامین مواد اولیه کارخانجات نساجی در داخل کشور اعلام کرده است.
 
از سوی دیگر، هیئت دولت وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است مواردی را که باید در گواهی بهداشت قید شود را فراهم کند.
 
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاههای مخالف دولتی ابلاغ شده است.
کد مطلب 1265990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها