یک داروخانه برای هر شش هزار اصفهانی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد مومنی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه روند احداث داروخانه‌ها در سطح کشور و استان اصفهان افزایش چشمگیری یافته است، افزود: در سالهای گذشته برای هر 10 هزار نفر جمعیت یک داروخانه وجود داشت اما این موضوع اکنون به حدی گسترش یافته که برای هر شش هزار نفر یک داروخانه وجود دارد.

وی با اشاره به تعداد داروخانه‌های فعال استان اصفهان، اظهار داشت: هم‌اکنون 700 داروخانه در سطح استان اصفهان فعالیت می‌کنند که به نظر می‌رسد این تعداد کمی بیشتر از تعداد مورد نیاز داروخانه در سطح استان باشد.

رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان با اشاره به اینکه تعداد استاندارد داروخانه‌ها در استان اصفهان باید بسیار کمتر از میزان فعلی باشد، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای به دست آمده از آمار، ارقام و گزارشهای موجود، حداکثر 400 داروخانه برای زیر پوشش قرار دادن نیازهای دارویی استان اصفهان کافی خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت کنونی 700 داروخانه در سطح استان اصفهان، اضافه کرد: در صورتیکه داروخانه‌های موجود در درمانگاه‌ها، خیریه‌ها و سایر مراکز درمانی دولتی را نیز جزو این تعداد داروخانه فعال در استان اصفهان به شمار آوریم، فعالیت این تعداد داروخانه خارج از ظرفیت قانونی و کشش جمعیت استان است.

مومنی با تاکید بر اینکه تعداد زیاد داروخانه‌ها در سطح استان اصفهان، میزان درآمد هر یک از داروخانه‌ها را کاهش داده است، بیان داشت: متاسفانه در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی داروخانه‌های اصفهان به دلیل کمبود درآمد مناسب نیست و باید شرایطی ایجاد شود تا این درآمد این واحدهای خدمات‌رسان در عرصه بهداشت و درمان، بهبود یابد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های داروخانه‌ها در مدت زمان فعالیت، بسیار بالا و در پاره‌ای مواقع جبران ناپذیر است، ادامه داد: در شرایطی که تعداد داروخانه‌های موجود در استان اصفهان بیش از ظرفیت قانونی برآورد می‌شود، درآمد داروخانه‌های اصفهان پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست و باید به منظور این موضوع و مشکل بزرگ، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود.

رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان با تاکید بر لزوم تامین داروی داروخانه‌های فعال در استان اصفهان، تاکید کرد: هم‌اکنون حجم تولید دارو در شرکتهای تولید داروی داخلی به اندازه‌ای نیست که بتوان داروی مورد نیاز تمام داروخانه‌ها را تامین کرد.

وی با اشاره به دلایل افزایش تعداد داروخانه‌ها در سطح استان اصفهان و کشور، گفت: به نظر می‌رسد افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی در کشور و کافی نبودن ظرفیت استخدام برای آنها، موجبات اقدام بسیاری از آنها برای تاسیس داروخانه را فراهم آورده است.

مومنی با تاکید بر اینکه تقاضا برای آغاز فعالیت داروخانه در سطح استان اصفهان بسیار زیاد است، افزود: در صورتی که انجمن داروسازان استان اصفهان به همه درخواستهای رسیده مبنی بر تاسیس داروخانه در استان اصفهان پاسخ مثبت دهد، تعداد داروخانه‌های فعال در استان از یک هزار داروخانه نیز بیشتر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به چگونگی حذف حق فنی داروخانه‌ها در کشور، اظهار داشت: لازم است وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کشور در این ارتباط بخش‌نامه‌ای صادر و برای داروخانه‌ها ارسال کنند که این بخش‌نامه هنوز ارسال نشده است.

رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود، رای دیوان عدالت اداری درباره حذف حق فنی داروخانه‌ها مورد مخالفت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی قرار گرفته و آنها در حال رایزنی و مذاکره در مورد چگونگی اجرای این حکم هستند.