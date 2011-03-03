اجرای طرح هادی در روستاهای بالای 20 خانوار در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، قربان محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با اجرایی شدن این طرح شاهد تحول اساسی و چشمگیر در مناطق روستایی و محروم خواهیم بود.

وی گفت: بنیاد مسکن در راستای برنامه های عدالت محوری دولت دهم برنامه های وی‍ژه ای را در تغییر المان روستایی تدارک دیده که با تحقق برنامه های دولت در طول برنامه پنجم گامهای عملی در عمران و آبادانی روستاها خواهیم برداشت.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی یکی دیگر از برنامه های دولت را برای روستائیان اجرای طرح مقاوم سازی اماکن روستایی برشمرد و با اشاره به بسیج عمومی این نهاد در راستای اهداف دولت در جهت ارائه خدمات مناسب به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، گفت: تاکنون بیش از 60 هزار واحد مسکونی در سطح استان در قالب وامهای کم بهره و یارانه دار دولت ساخته شده است.

محمدی افزود: با تعامل مثبت و همکاری بین بخشی با بانکها وام نوسازی اماکن روستایی تسهیل شده و روستائیان با اسناد روستایی و ضمانت زنجیره ای از این وامها در کمترین زمان ممکن بهره مند می شوند.

وی همچنین گفت: تاکنون بیش از 260 هزار فقره سند برای اماکن روستایی با همکاری بنیاد مسکن و ثبت اسناد و املاک صادر شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی در قسمتی دیگر از سخنان خود از پیشنهاد بنیاد مسکن برای افزایش سقف وام روستایی از 100میلیون ریال به 150 میلیون ریال خبر داد و افزود: با افزایش سقف وام از سال آتی شاهد رغبت بیشتر روستائیان برای اخذ وام در جهت نوسازی اماکن روستائی خواهیم بود.