آمریکا غلط می کند امور داخلی ایران را بر هم بزند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی با حضور در یادواره سرداران شهید و 3 هزار شهید استان ایلام و رونمایی از کتاب یادواره شهدای شهرستان ایلام با نام لاله های زاگرس رونمایی کرد.

لاریجانی در این مراسم اظهار داشت که این مراسم محفلی است که دردمندان انقلاب اسلامی، بسیجیان و خانواده های شهدا برای بزرگداشت یاد و خاطره عزیزانشان برگزار می کنند.

وی با مقایسه میان شهدای ایران وعراق در جنگ 8 ساله اظهار داشت: امروز ما برای شهیدانمان مراسم بزرگداشت برگزار می کنیم اما در عراق هیچ گاه یادی از کشته های جنگشان نمی شود و هر گاه نیز یادی از این کشته شدگان می کنند آنان را نفرین می کنند و این نشان از فرق دو راه دارد. راهی که برای خداست و مسیری که برای دنیاطلبی باشد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه مسیری که برای هدف باطل باشد مرده بوجود می آید و ماندگاری ندارد تصریح کرد: راه شهدا تنها راهی است که می توان حق و باطل را از آن تشخیص داد و ما نیز پس از 1400 سال حق و باطل را از مسیر سید الشهدا تمیز می دهیم و انقلاب ما نیز ادامه مسیر سید الشهدا است.

وی با بیان اینکه عزت و استقلال ایران اسلامی امروز به دلیل این است که راه شهدا را ادامه داده ایم افزود: بسیاری از کشورها دانشمندانی دارند و در عرصه علم و دانش دارای توانایی هستند اما هنوز نتوانسته اند مستقل و عزتمند باشند و یا زیر دست آمریکا باشند. این موضوع تنها به دلیل این است که پایداری و عزتمندی هر کشوری تنها در گرو ادامه راه مجاهدان فی سبیل الله و شهدای آن کشور است.

رئیس مجلس با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: این تاثیری است که ملت ایران بر امت های اسلامی منطقه گذاشته است و امروز مشاهده می کنیم که در سرزمین های مختلف انقلاب هایی متاثر از انقلاب ایران بوجود آمده است و بیداری اسلامی در منطقه حاکم شده است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه مسلمانان نباید هیچ گاه زیر دست باشند افزود: چرا یک میلیارد مسلمانی که در دنیا وجود دارند باید بخشی از آنها زیر دست آمریکا باشند؟ بلکه مسلمانان همواره باید مستقل در جهان باشند و هیچ گاه دست دوم نباشند و این تنها زمانی محقق می شود که به فرموده حضرت علی مسلمانان طریق جهاد و مجاهدت و شهادت را سرلوحه کار خود کنند چرا که این باعث عزت کشورها می شود.

وی همچنین با اشاره به فرصت طلبی آمریکا برای بهره جویی از تحولات لیبی و دخالت نظامی در این کشور گفت: مردم این کشور می گویند که زیر بار دیکتاتوری و زیر بار ذلت آمریکا نمی رویم و در این چند روزه بیش از هزار شهید داده ایم. از آن سو نیز غربی ها آنقدر نگرانند و این نگرانی های خود را به زبان می آورند و می گویند تحولات منطقه امروز به سمت و سویی می رود که 32 سال پیش منجر به انقلاب ایران شد.

رئیس مجلس ادامه داد: آمریکایی ها منشاء تحولات امروز کشورهای اسلامی را انقلاب اسلامی ایران می دانند و ما نیز این موضوع را پنهان نمی کنیم و اعلام می کنیم که از راه کشورهای اسلامی منطقه حمایت می کنیم چرا که منطقه امروز دیگر تحول رفتار شنیع آمریکایی ها را نخواهد داشت و در مقابل رفتار آمریکا ایستادگی می کند.

لاریجانی تاکید کرد: تحولات منطقه با تحرکات آمریکا هم تغییر نخواهد کرد و فرستادن دو ناوچه آمریکایی به سمت لیبی نمی تواند هراسی در مردم منطقه بوجود بیاورد بلکه تنفر را نسبت به آمریکا در منطقه بیشتر می کند.

وی با تاکید بر اینکه شهدا نگران این هستند که مسلمانان زیر دست باشند، افزود: آنان می خواهند که راه امام و ولایت فقیه در این کشور پایدار بماند چرا که امام فرمودند تا وقتی که در کشور پشتیبان ولایت فقیه باشید صدمه ای به کشور نمی خورد و دسیسه های آمریکا با تکیه بر ولایت فقیه خنثی می شود.

رئیس قوه مقننه با اشاره به استقامت ایران در برابر قلدرها و حمایت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور گفت: یکی از عوامل بیداری کشورهای بیداری همین استقامت ایران برای گرفتن حق خود در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای بوده است.

لاریجانی افزود: امروز نیز آمریکا به دنبال بهانه گیری هایی در زمینه بحث حقوق بشر است. اما این موضوع نیز نمی تواند به نتیجه برسد چرا که آمریکا همواره حاکمان دیکتاتور منطقه را حمایت کرده است و هیچ گاه در مقابل آنان حرفی از حقوق بشر نزده است.

وی افزود: اما انقلاب ایران 32 سال است که یک دیکتاتور را از کشور اخراج کرده است و یک حکومت مردم سالار در ایران با شاخص های دینی بوجود آورده است و شما نیز از روز اول با آن در ستیز هستید. این در حالیست که نظام ما بر اساس دموکراسی و قوای سه گانه اداره می شود و شما بیشترین ستم را به جمهوری اسلامی ایران می کنید و با کمال وقاحت نیز وزیر امور خارجه آمریکا اعلام می کند که مبالغ پول را در اختیار گذاشتند تا داخل ایران را بر هم بزند.

لاریجانی با مخاطب قرار دادن آمریکا گفت: شما غلط می کنید که داخل ایران را بر هم بزنید چرا که ملت ایران متحدند و پیشوایی همچون حضرت آیت الله خامنه ای دارند و غیرت دینی دارند و به خاطر این اشتباهتان در مقابل ملت ایران سیلی محکمی خواهید خورد.

رئیس مجلس همچنین با تاکید بر اینکه ملت ایران راه خود را عوض نمی کند و همواره راه امام و شهدا را ادامه می دهد افزود: ما افتخار می کنیم که از حماس، حزب الله و از راه خود دفاع می کنیم. این راهیست که امام راحل پیش روی ما قرار داده و این غیرت دینی است که امام آن را یادمان داده است.

وی تاکید کرد: اگر ایران امروز مستقل و پایدار است به این دلیل است که در مقابل سرنوشت ملت های مسلمان دیگر احساس مسئولیت کرده است.

لاریجانی افزود: من متاسفم که در برخی دوره های زمانی در کشور این موضوع مطرح می شد که به ما ربطی ندارد سرنوشت کشورهای مسلمان دیگر ما باید به منافع خودمان بچسبیم این در حالیست که منافع ملت ایران به سرنوشت سایر مسلمانان گره خورده است و اگر سایر ملت ها در زیر سلطه باشند مطمئن باشید که ما نمی توانیم از حقوق خود به خوبی دفاع کنیم.

لاریجانی در سفر یک روزه به ایلام ضمن حضور در مزار شهدای گمنام شهرستان ایلام و شرکت در یادواره سرداران شهید و 3 هزار شهید استان ایلام، در شورای اداری این استان نیز حاضر شد.