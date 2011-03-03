اولین "کنگره بین المللی میکروب شناسی" در کرمانشاه برگزار می شود

دبیر اجرایی اولین "کنگره میکروب شناسی" کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با بیان اینکه این کنگره دوازدهیمن کنگره کشوری و اولین کنگره بین المللی است، اظهار داشت: این کنگره برای نخستین بار به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی در کرمانشاه برگزار می شود.

پرویز مهاجری با بیان اینکه ثبت نام در اولین "کنگره بین المللی میکروب شناسی" در کرمانشاه تا 18 اسفند ماه جاری تمدید شده است، تصریح کرد: تا کنون هزار نفر برای حضور در این کنگره ثبت نام کرده اند و پیش بینی می کنیم این تعداد به هزارو 200نفر افزایش بیابد.

وی از ارسال 800 مقاله به دبیر خانه اولین "کنگره بین المللی میکروب شناسی" در کرمانشاه تا امروز خبر داد و افزود: در روزهای برگزاری این کنگره مقالات برگزیده به صورت شفاهی و پوستر ارائه و از برترین ها تجلیل به عمل خواهد آمد.

دبیر اجرایی اولین "کنگره میکروب شناسی کرمانشاه" در خصوص موضوعات مقالات این کنگره نیزخاطر نشان کرد: میکروب شناسی پزشکی، میکروب شناسی محیطی، میکروب شناسی غذایی، میکروب شناسی صنعتی ، میکروب شناسی انگل شناسی، میکروب شناسی ویروس شناسی و میکروب شناسی قارچ شناسی از موضوعات مقالاتی است که در اولین "کنگره بین المللی میکروب شناسی" درکرمانشاه ارائه می شود.

مهاجری افزود: تا کنون حضور 10 مهمان خارجی از کشورهای بلژیک، هلند، استرالیا، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، نروژ و آلمان در این کنگره قطعی شده است.

وی با اشاره به هدف برگزاری اولین "کنگره بین المللی میکروب شناسی" در کرمانشاه نیز اظهار داشت: آشنایی دانشمندان میکروب شناس داخل کشوربا همکاران میکروب شناس خارجی، تبادل اطلاعات علمی با همکاران داخل و خارج کشور، برگزاری نمایشگاه تخصصی میکروب شناسی، برگزاری کارگاه های علمی و سخنرانی های جامع از مهمترین اهداف برگزاری این کنگره در کرمانشاه است.

مهاجری در خصوص اعتبار اختصاص یافته به برگزاری اولین "کنگره بین المللی میکروب شناسی" در کرمانشاه گفت: 120 میلیون تومان برای برگزاری این کنگره اختصاص یافته که از این میزان مبلغ 50 میلیون تومان ازمحل اعتبار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مابقی از محل ثبت نام این کنگره، شرکت های حامی کنگره و کمک هایی که از دیگر سازمان ها انتظار حمایت مالی داریم، تامین می شود.

دبیر اجرایی اولین کنگره میکروب شناسی کرمانشاه،" کیمیو تراپی اروپا"، "انجمن میکروب شناسی ترکیه - پاکستان" و "سازمان بهداشتی جهانی WHO " را از انجمن های مختلف حامی برگزار کننده این کنگره عنوان کرد.

دستگاه های اجرایی کرمانشاه با اهمیت دادن به این کنگره ما را حمایت کنند

مهاجری با اشاره به انتظار خود از حمایت دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه برای برگزاری اولین "کنگره بین المللی میکروب شناسی" در این استان، تصریح کرد: امیدواریم استانداری، شهرداری، فرمانداری، سازمان تامین اجتماعی، دانشگاه های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه و دیگر دستگاه ها ما را در برگزاری هر چه بهتر این کنگره و کنگره های آینده حمایت مادی و معنوی کنند.

دبیر اجرایی اولین "کنگره میکروب شناسی" کرمانشاه در ادامه در خصوص حضور مهمان ویژه در این رویداد مهم علمی نیز گفت: از معاون وزارت علوم و تحقیقات برای حضور در این کنگره رسماً دعوت به عمل خواهد آمد.