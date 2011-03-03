فعالان کشاورزی در مناطق روستایی آذربایجان شرقی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رستم صادقی ظهر پنجشنه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تعامل بین ادارات منابع طبیعی و بنیاد مسکن گفت: هیچ محدودیتی برای اعطای زمین از محل منابع ملی برای رونق کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان وجود ندارد و این اداره کل از طرح های حمایتی و اشتغالزا که منجر به پایداری اشتغال در منطق روستایی شود حمایت می کند.

وی با اشاره به اینکه منطقه ارسباران که یکی از مناطق بکر و با استعداد استان در بخش مرتع و جنگل است، وجود بیش از 160 هزار هکتار جنگل منحصر بفرد با قابلیتهای ویژه را از مزیت های ویژه جنگلهای ارسباران برشمرد.

صادقی با اشاره به موقعیت خاص این منطقه در توسعه صنعت گردشگری برنامه ریزی مناسب در مناطق روستایی با اجرای طرح های عمرانی را موجب ارتقاء در آمد مردم در روستاها و رونق آنها عنوان کرد.

وی، خدمتگزاری به مردم و حل مشکلات آنها را در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری را از برنامه های اصلی این اداره کل در راستای سیاستهای دولت خدمتگزار به مردم عنوان کرد.

صادقی افزود: کارشناسان و مدیران این اداره کل در طول هفته آماده شنیدن مشکلات بهره برداران و روستائیان بوده و از طرح های کشاورزی و روستائیان حمایت می کند.