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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

مسئول ستاد نمازجمعه مشهد رئیس اداره‌ تبلیغات آستان قدس شد

مسئول ستاد نمازجمعه مشهد رئیس اداره‌ تبلیغات آستان قدس شد

مشهد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام روحانی نژاد، مسئول فعلی ستاد نمازجمعه‌ مشهد با حفظ سمت به عنوان رئیس اداره‌ تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی، معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، در جلسه معارفه روحانی نژاد که امروز پنجشنبه برگزار شد، حجت‌الاسلام سید جلال حسینی، معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی پیرامون سیاست های این نهاد در زمینه تبلیغات مطالبی بیان کرد.

در ادامه‌ حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد، به رئوس و محورهای اصلی برنامه‌های اجرایی خود در آینده پرداخت و تعامل با ادارات مختلف و همچنین همفکری با نخبگان امر تبلیغ  را از برنامه های این اداره اعلام کرد.

وی تصریح کرد: ارائه خدمت به زائران و مجاوران در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) را توفیق بزرگی است که باید قدر آن را دانست.

روحانی نژاد افزود: برای زیارت حرم رضوی در سال 20 میلیون زائر وارد حرم مطهر می شوند، این در حالیست که حدود 600 هزار نفر زائر خارجی نیز از کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه و سایر کشورها به مشهد وارد می شوند که این موضوع کار این نهاد را بسیار با اهمیت کرده است.

وی افزود: در برخورد با زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) باید به گونه های برنامه ریزی کرد که آنان با فراغ بال به زیارت مشرف شوند.
 

کد مطلب 1266003

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