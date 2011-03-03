مسئول ستاد نمازجمعه مشهد رئیس اداره‌ تبلیغات آستان قدس شد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، در جلسه معارفه روحانی نژاد که امروز پنجشنبه برگزار شد، حجت‌الاسلام سید جلال حسینی، معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی پیرامون سیاست های این نهاد در زمینه تبلیغات مطالبی بیان کرد.

در ادامه‌ حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد، به رئوس و محورهای اصلی برنامه‌های اجرایی خود در آینده پرداخت و تعامل با ادارات مختلف و همچنین همفکری با نخبگان امر تبلیغ را از برنامه های این اداره اعلام کرد.

وی تصریح کرد: ارائه خدمت به زائران و مجاوران در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) را توفیق بزرگی است که باید قدر آن را دانست.

روحانی نژاد افزود: برای زیارت حرم رضوی در سال 20 میلیون زائر وارد حرم مطهر می شوند، این در حالیست که حدود 600 هزار نفر زائر خارجی نیز از کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه و سایر کشورها به مشهد وارد می شوند که این موضوع کار این نهاد را بسیار با اهمیت کرده است.

وی افزود: در برخورد با زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) باید به گونه های برنامه ریزی کرد که آنان با فراغ بال به زیارت مشرف شوند.

