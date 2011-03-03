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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

میراث 2800 ساله مینودشت به نمایش درآمد

میراث 2800 ساله مینودشت به نمایش درآمد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار مینودشت گفت: میراث 2800 ساله این شهرستان در موزه مردم شناسی برای اولین بار در معرض دید قرار گرفت و این سایت پذیرای مسافران است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عجم پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان افزود:موزه صنایع دستی مینودشت در ساختمانی به مساحت عرصه 350 متر مربع و مساحت اعیان 170 متر مربع ایجاد شد و محصولات صنایع دستی گلستان و همچنین آثار مکشوفه از تپه بازگیر این شهرستان در آن به نمایش در آمده است.

وی با اشاره به اینکه تمام تمهیدات لازم برای خدمتگزاری به مسافران صورت گرفته است از ایرانیان دعوت کرد تا در ایام نوروز میهمان مردم میهمان نواز این شهرستان باشند.
 
وی ضمن تاکید بر خدمتگزاری به مسافران، رسیدگی به شکایات آنان را مهم و به ضرورت خدمات رسانی به میهمانان عزیز تاکید کرد.

در این جلسه از راه اندازی غرفه های حجاب و عفاف از سوی ستاد نوروزی و ستادهای روستایی خبر داد.

شهرستان مینودشت که در شرق استان گلستان قرار دارد به خاطر در مسیر بودن زائران علی ابن موسی الرضا (ع)، مناظر زیبا، استراحتگاه های دل نشین و میهمان نوازی مردم، همیشه زبان زد و مورد توجه بوده است.

تامین امنیت عمومی، ترافیکی و پلیس جاده همچنین ایجاد نشاط و شادابی، کمک رسانی، امداد جاده ای، بهداشتی درمانی و اسکان مسافران در 92 کلاس درس از جمله برنامه های ستاد نوروزی شهرستان اعلام شده است.
کد مطلب 1266008

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