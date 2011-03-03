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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

72 قاضی کشیک به پرونده های مسافران نوروزی رسیدگی می کنند

72 قاضی کشیک به پرونده های مسافران نوروزی رسیدگی می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده تام الاختیار دادگستری کل گلستان با اشاره به حضور پررنگ دادگستری در ایام نوروز به منظور حمایت از حقوق شهروندان گفت: در این ایام 72 قاضی دادسرا و اجرای احکام در دو شیفت صبح و عصر به صورت کشیک در حوزه های قضایی 18 گانه استان، به شکایات مسافران و پرونده های ورودی در این ایام، رسیدگی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فیض محمد خورشیدی پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان افزود: پرونده مسافران نوروزی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه دادگستری کل استان گلستان گفت: در جلسه ای که با حضور روسای دادگستری ها و دادستان های کل استان برگزار شد رئیس کل دادگستری از آنان خواست، به پرونده های مسافران نوروزی را به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
 
وی افزود: این اقدام به منظور رفاه حال و افزایش رضایت مسافران نوروزی و تسریع در روند بررسی پرونده های آنان انجام می شود. 
 
وی اظهار داشت: در این ایام نماینده دادگستری کل استان به همراه اعضای کمیته حقوقی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از موسسات و تاسیسات گردشگری و صنوف بازدید می کنند.
 
خورشیدی تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف با این واحد ها طبق مقررات برخورد می شود.
کد مطلب 1266014

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