72 قاضی کشیک به پرونده های مسافران نوروزی رسیدگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فیض محمد خورشیدی پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان افزود: پرونده مسافران نوروزی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه دادگستری کل استان گلستان گفت: در جلسه ای که با حضور روسای دادگستری ها و دادستان های کل استان برگزار شد رئیس کل دادگستری از آنان خواست، به پرونده های مسافران نوروزی را به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

وی افزود: این اقدام به منظور رفاه حال و افزایش رضایت مسافران نوروزی و تسریع در روند بررسی پرونده های آنان انجام می شود.

وی اظهار داشت: در این ایام نماینده دادگستری کل استان به همراه اعضای کمیته حقوقی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از موسسات و تاسیسات گردشگری و صنوف بازدید می کنند.

خورشیدی تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف با این واحد ها طبق مقررات برخورد می شود.