تمرکز بالا عامل فرار ماشین سازی از رده پایین جدول لیگ یک است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهرام دبیری در نشست صمیمی با کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال ماشین سازی تبریز داشتن تمرکز بالا را از فاکتور های مهم پیروز شدن دانست و خطاب به بازیکنان ماشین سازی گفت: شما باید تمرکز بالا داشته باشید تا در بازی هایتان کمتر اشتباه کرده و از اشتباهات حریفان نهایت بهره را ببرید چرا که داشتن تمرکز خوب می تواند شما را در رسیدن به اهدافتان یاری کند.

وی گفت: کادر فنی و بازیکنان ماشین سازی به لحاظ فنی و اخلاقی از توانایی بالایی برخوردارند.

دبیری تاکید کرد: تیمی که از حاشیه ها به دور باشد، درصد موفقیت آن نیز به مراتب بیشتر خواهد بود و من از بازیکنان تیم ماشین سازی می خواهم که همچنان بدون توجه به حواشی اطراف فوتبال، تنها به موفقیت و رسیدن به هدف خود فکر کنند.

وی خطاب به بازیکنان ماشین سازی ادامه داد: همه شما بایستی فقط به پیروزی و موفقیت تیم فکر کنید چه آن بازیکنی که فیکس بازی می کند و چه آن بازیکنی که روی نیمکت نشسته است باید نهایت تلاش خود را برای موفقیت تیم بکار گیرد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز با اشاره به نتایج خوب اخیر تیم فوتبال این باشگاه خاطرنشان کرد: تیم ماشین سازی چند مسابقه است که بهتر بازی می کند و نتایج خوبی نیز می گیرد و من از بازیکنان و کادر فنی می خواهم که این روند مطلوب را ادامه دهند و تیم را به رده های بالاتر جدول برسانند.

وی افزود: بازیکنان و کادر فنی ماشین سازی به لحاظ فنی و اخلاقی در سطح بالایی قرار دارند و آنها در صورتیکه بتوانند حس برتری جویی خود را به رخ حریفان بکشند، بی شک پیروزی های تیم ماشین سازی نیز تداوم خواهد داشت.

دبیری ابراز امیدواری کرد که تیم ماشین سازی با کسب سه پیروزی متوالی دیگر جزو مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر محسوب شود.

دیدار تیم های شهرداری بندرعباس و ماشین سازی تبریز از چارچوب بازی های هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور ، ساعت 14.15 روز جمعه 13 اسفند در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با 23 امتیاز از 18 بازی در رده هشتم و شهرداری بندر عباس نیز با همین میزان امتیاز در رده نهم گروه یک جدول چهارده تیمی لیگ یک فوتبال قرار دارند.