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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

هفته یازدهم لیگ تنیس روی میز/

نفت سپاهان فردا به مصاف ماهشهری‎ها می‎رود

نفت سپاهان فردا به مصاف ماهشهری‎ها می‎رود

یازدهمین هفته مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز جمعه دیدار تیم‎های نفت سپاهان و پتروشیمی بندرامام در تهران پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نفت سپاهان در حالی میزبان تیم دوم جدول رده‌بندی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور است که خود با 11 امتیاز در دره پنجم جدول رده‎بندی قرار دارد. ضمن اینکه پتروشیمی نیز 23 امتیاز دارد.

هفته یازدهم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور دوشنبه گذشته آغاز شد. قرار بود در این روز تیم هیئت تهران به مصاف ذوب آهن برود اما از این کار امتناع کرد. به همین دلیل این تیم تهرانی با نتیجه صفر بر 5 بازنده معرفی شد و محکوم به پرداخت 800 هزار تومان جریمه نقدی نیز شد.

در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات صدرنشین مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور است.

کد مطلب 1266018

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