خرید خارجی برخی از کالاها در پارس جنوبی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی نفت با انتشار گزارشی با اشاره به ورود شرکتهای جدید داخلی سازنده تجهیزات و کالاهای مورد نیاز فازهای پارس جنوبی به وندورلیست این مجموعه نفتی اعلام کرد: در شرایط فعلی سازندگان داخلی پیشرفتهایی در ساخت تجهیزات صنعت نفت کسب کرده اند به طوری که امکان تامین حدود 70 درصد نیازها از صنایع داخلی فراهم شده است.

از سوی دیگر دارا بودن شناسه ملی، گواهینامه های ایزو و سوابق مثبت مالی از جمله محورهای ارزیابی ظرفیت ساخت و کیفیت سازندگان داخلی تجهیزات فازهای پارس جنوبی اعلام شده است.

بر این اساس شرکت ملی نفت با تعیین ضوابط جدید خرید کالاهای نمونه خارجی پروژه ها از سازندگان داخلی در صورتی که استاندارد بوده و در زمان بندی اجرای طرحها قابل تأمین باشد، ممنوع شده است.

این ضوابط اخیرا به تمامی پیمانکاران اصلی و مجریان فازهای مختلف پارس جنوبی ابلاغ شده است ضمن آنکه پیش بینی می شود با حمایت از سازندگان داخلی در برنامه پنجم توسعه از حجم 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پارس جنوبی حدود 30 میلیارد دلار از سهم مشارکت در تامین کالاها و تجهیزات این میدان مشترک گازی به سازندگان ایرانی تعلق بگیرد.

در حال حاضر بخش وسیعی از تجهیزات صنعت برق، دستگاههای ضد انفجار، پمپها و شیرآلات پالایشگاهی و لوله های گاز در کشور تولید شده و تمام کالاهای مورد نیاز پروژه ها به جز اقلام محدودی که تولید آن در کشور اقتصادی نیست، از شبکه داخلی سازندگان کشورمان خریداری می شود.

در همین حال طراحی اولین سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت با هدف تعریف، شناسایی، ردیابی و تهیه کالاهای صنایع نفت و گاز در سطح شرکت ملی نفت به پایان رسیده است.

هم اکنون در سطح صنعت نفت پنج مرکز عمده طبقه بندی کالا وجود دارد که این مراکز از یک سیستم و یک استاندارد پایه پیروی می‌کنند ولی برای ثبت یک قلم کالای یکسان می‌تواند در حوزه هر کدام از این مراکز کدهای متناوبی منظور شود.

از سوی دیگر، همزمان با پروژه سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت اجرای پروژه یکپارچه سازی طبقه ‌بندی کالا و انطباق آن با ایران کد به منظور همسویی با اهداف کلان در سطح ملی در دستور کار قرار گرفته است.

هفته گذشته هم با دستور سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت "ستاد ویژه تامین کالا " برای تامین نیازمندی‌های کالا و تجهیزات فازهای مختلف میدان مشترک پارس جنوبی تشکیل شد به طوری که با ایجاد این ستاد درب انبارهای شرکتهای تابع وزارت نفت برای تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز فازهای پارس جنوبی گشوده شده است.