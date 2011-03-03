17 درصد قبوض آب خراسان جنوبی غیرحضوری پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر بسکابادی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست هدفمندی یارانه های آبفار استان خراسان جنوبی ، اظهار داشت: روند پرداخت قبوض آب بهای مشترکان در بهمن ماه امسال حدود 90 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: از این میزان 83 درصد مشترکان به صورت حضوری به شعبه های بانک مراجعه و حدود 17 درصد مشترکان نیز به صورت غیرحضوری از طریق دستگاه های ATM ، POS ، SMS، اینترنت و تلفن بانک نسبت به پرداخت اقدام کرده اند.
بسکابادی همچنین از مدیریت صحیح مصرف آب خانگی بعد از قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط مشترکان روستایی خبر داد و گفت: مشترکان آب روستایی بعد از قانون هدفمند کردن یارانه ها مدیریت صحیح مصرف آب خانگی در بازه های مختلف را داشتند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از مشترکان خواست: در راستای صرفه جویی در هزینه و کاهش زمان به صورت غیرحضوری قبوض آب بها را پرداخت کنند.
وی با اشاره به فرسودگی برخی از شبکه های روستایی، عنوان کرد: فرسودگی شبکه های توزیع برخی روستاها و عدم کیفیت مناسب آب از جمله مشکلات پیش روی شرکت آبفار استان است.
بسکابادی اصلاح شبکه های آبرسانی، ایجاد مخازن متعادل سازی، ایجاد تصفیه خانه آب و انجام مطالعات اولیه دقیق برای تامین آب را به عنوان راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد شرایط مناسب به منظور انجام روند تحویل شبکه به آبفای شهری برشمرد.
وی در خصوص آبرسانی به روستاهای استان نیز، تصریح کرد: به طور متوسط در هر ماه بیش از 529 میلیون و 748 هزار و 125 ریال صرف آبرسانی سیار در روستاهای استان شده است.
بسکابادی با بیان اینکه در مرحله نخست اختصاص اعتبارات از بخش تملک دارایی ها برای 50 پروژه اعتباری بیش از 69 میلیارد و 427 میلیون ریال اختصاص یافته است، افزود: تاکنون بیش از 80 درصد اعتبار فوق ابلاغ شده و پروژه های این بخش به طور میانگین بالای 85 درصد پیشرفت دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی یادآور شد: در مرحله دوم با مساعدت و پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار خراسان جنوبی، دفتر مدیریت بحران استانداری و معاونان استانداری 60 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار خشکسالی در قالب 46 پروژه خشکسالی ابلاغ شده است.
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