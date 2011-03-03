به گزارش خبرنگار مهر در قم، اکرم فرهادی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، کمبود تجهیزات ورزشی، نبود سالن مناسب برای تمرین، نبود منابع مالی، عدم حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های بانوان را از مشکلات بانوان در هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم برشمرد.



مسئول بانوان هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی قم گفت: در حال حاضر نزدیک به 380 نفر از بانوان استان قم در زمینه ورزش‌های کوهنوردی فعال هستند.



وی از برگزاری 13 کلاس آموزشی کوهپیمایی، سنگ‌نوردی، برف و یخ، پاراگلایدر و جی پی اس خبر داد و تصریح کرد: راه‌اندازی سالن جانبازان برای تمرین سنگ‌نودری بانوان، جذب مربی جهت تمرین سنگ داخل سالن، برگزاری دو همایش عمومی به مناسبت آزادسازی خرمشهر و نیمه مبارک ماه رمضان از دیگر برنامه‌هایی بود که توسط این هیئت اجرا شده است.



نائب رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم برگزاری کلاسهای آموزشی بیشت، برگزاری همایش مختص بانوان، معرفی کوهنورد خانم نمونه استان، ارزشیابی فعالیت گروهها در خصوص عملکرد مختص بانوان، راه‌اندازی یک سالن جهت تمرین سنگ داخل شهر، شرکت در همایشهای کوهنوردی کشوری، اختصاص یک بخش ثابت برای بانوان در سایت هیئت را از برنامه‌های آتی این هیئت ذکر کرد.

