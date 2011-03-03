کانونهای بازنشستگی در شهرستانهای گلستان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری ظهر پنجشنبه در جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گلستان افزود: در صورت انتخاب افرادی خداترس، مدیر، مدبر و آگاه به امور بعنوان اعضای هیئت مدیره، انتظار می رود که خدمات به بازنشستگان گسترده ترشود و مشکلات آنان بیشتر مرتفع شود.

وی اظهار داشت: کانونها پل ارتباطی بین بازنشستگان و این صندوق و اعضای هیئت مدیره بعنوان اعضای اتاق فکر تامین اجتماعی هستند که می توانند با تعامل با سایر دستگاهها و مسئولان در حل مشکلات بازنشستگان و تامین نیاز رفاهی و آسایش آنان نقش پررنگ تری داشته باشند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان گفت: با تعامل بهتر و بیشترکانونها با یکدیگر و با صندوق تامین اجتماعی انتظارمی رود که سال 90 سال تسهیل بیشتر امور و توسعه خدمات همراه با شادکامی و رضایتمندی بیشتر بازنشستگان باشد.

گفتنی است محمد کوهستانی رئیس کانون، اسماعیل تقوی نائب رئیس، صادق فولادی دبیر، حلیم بردی خوزینی خزانه دار، محمدرضا کاویان بازرس و فهیمه افشاری بعنوان اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان انتخاب شدند.