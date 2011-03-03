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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

کانونهای بازنشستگی در شهرستانهای گلستان فعال شد

کانونهای بازنشستگی در شهرستانهای گلستان فعال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی گلستان گفت: هم اکنون کانونهای بازنشستگی در شهرستانهای استان فعال شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری ظهر پنجشنبه در جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گلستان افزود: در صورت انتخاب افرادی خداترس، مدیر، مدبر و آگاه به امور بعنوان اعضای هیئت مدیره، انتظار می رود که خدمات به بازنشستگان گسترده ترشود و مشکلات آنان بیشتر مرتفع شود.

وی اظهار داشت: کانونها پل ارتباطی بین بازنشستگان و این صندوق و اعضای هیئت مدیره بعنوان اعضای اتاق فکر تامین اجتماعی هستند که می توانند با تعامل با سایر دستگاهها و مسئولان در حل مشکلات بازنشستگان و تامین نیاز رفاهی و آسایش آنان نقش پررنگ تری داشته باشند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان گفت: با تعامل بهتر و بیشترکانونها با یکدیگر و با صندوق تامین اجتماعی انتظارمی رود که سال 90 سال تسهیل بیشتر امور و توسعه خدمات همراه با شادکامی و رضایتمندی بیشتر بازنشستگان باشد.
 
گفتنی است محمد کوهستانی رئیس کانون، اسماعیل تقوی نائب رئیس، صادق فولادی دبیر، حلیم بردی خوزینی خزانه دار، محمدرضا کاویان بازرس و فهیمه افشاری بعنوان اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان انتخاب شدند.
کد مطلب 1266026

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