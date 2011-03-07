به گزارش خبرنگار مهر، صندوق ضمانت صادرات تیم دوم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور است که فردا سه شنبه آخرین دیدار هفته یازدهم این رقابتها را برگزار میکند. مناطق نفت خیز جنوب حریف این تیم است که با 8 امتیاز در رده ششم جدول ردهبندی قرار دارد. ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات نیز 23 امتیاز دارد.
پیش از این دو دیدار در چارچوب هفته یازدهم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور برگزار شد که طی آن تیمهای ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی بندرامام در مصاف با هیئت تهران و نفت سپاهان صاحب برتری شدند. البته اصفهانیها به دلیل امتناع هیئت تهران از انجام مسابقه، برنده معرفی شد.
در حال حاضر پتروشیمی با 26 امتیاز در صدر جدول رده بندی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور قرار دارد. بعد از صندوق ضمانت صادرات نیز تیم ذوب آهن در رده سوم ایستاده است.
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