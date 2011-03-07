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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۱۳

با انجام یک دیدار/

هفته یازدهم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر فردا به پایان می‎‏رسد

هفته یازدهم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر فردا به پایان می‎‏رسد

یازدهمین هفته مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز سه شنبه با دیدار صندوق ضمانت صادرات در اهواز و مقابل تیم مناطق نفت خیز جنوب به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق ضمانت صادرات تیم دوم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور است که فردا سه شنبه آخرین دیدار هفته یازدهم این رقابت‎ها را برگزار می‎کند. مناطق نفت خیز جنوب حریف این تیم است که با 8 امتیاز در رده ششم جدول رده‎بندی قرار دارد. ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات نیز 23 امتیاز دارد.

پیش از این دو دیدار در چارچوب هفته یازدهم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور برگزار شد که طی آن تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی بندرامام در مصاف با هیئت تهران و نفت سپاهان صاحب برتری شدند. البته اصفهانی‎ها به دلیل امتناع هیئت تهران از انجام مسابقه، برنده معرفی شد.

در حال حاضر پتروشیمی با 26 امتیاز در صدر جدول رده بندی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور قرار دارد. بعد از صندوق ضمانت صادرات نیز تیم ذوب آهن در رده سوم ایستاده است.

کد مطلب 1266028

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