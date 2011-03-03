پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشگاه پیام نور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این مسابقات در بخش شفاهی حفظ پنج جزء، 10 جزء، 20 جزء و حفظ کل قرآن کریم به میزبانی شهرستان خدابنده اجرا شد.

پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشگاه پیام نور استان زنجان در بخش آقایان با حضور 38 نفر که 31 نفر آن دانشجو و7 کارمند و استاد آقا و در بخش خواهران نیز با حضور 41 نفر شرکت کننده که 39 نفر آن دانشجو و دو کارمند و استاد، از 9 مرکز و واحد دانشگاه دانشگاه پیام نور استان زنجان برگزار شد.

این مسابقات که به صورت یک روزه و طی مراسمی در فرهنگسرای اشراق شهرستان خدابنده برگزار شد، شرکت کنندگان پس از یک رقابت قرآنی به بقعه قیدار نبی این شهرستان عازم شده و این بقعه را زیارت کردند.

اقامه نماز جماعت، سخنرانی آقایان دکتر موسوی رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان و دبیر پانزدهمین دوره مسابقات قرآن، آقای مهندس فریدونی دبیر شورای توسعه فرهنگی قرآنی کشور و حجت الاسلام طهماسبی امام جمعه شهرستان خدابنده در مراسم اختتامیه، اجرای تواشیح توسط گروه تواشیح الغدیر از برنامه های ستاد برگزاری این مسابقات در طول روز مسابقه بود.

در پایان پانزدهمین دوره مسابقات قرآن در مرحله استانی، برگزیدگان برای راه یافتن به مرحله کشوری توسط هیئت داوران طی مراسمی با مسئولان دانشگاه پیام نور استان زنجان و مسئولان شهرستان خدابنده و دانشجویان این مرکز دانشگاهی معرفی شده و جوایز ارزنده ای دریافت کردند.

خاطرنشان می شود مرحله کشوری پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشگاه پیام نور در 20 اردیبهشت ماه سال 1390 به میزبانی استان زنجان و باشرکت بیش از 400 قاری و نخبه قرآنی از سراسر کشور برگزار می شود و به نفرات برتر و برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.