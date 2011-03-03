اولین همایش تعزیه استان زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نخستین همایش یکروزه تعزیه استان زنجان پیش از ظهر پنج شنبه در تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان با حضور جابر عناصری پدر تعزیه دانشگاهی ایران، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شهرستان، کارشناسان عرصه نمایش و موسیقی و تعزیه خوانان استان برگزار شد.

پدر تعزیه دانشگاهی ایران در این همایش، تعزیه را عشق خواند و گفت: تعزیه یعنی دل سپاری به الگوهایی که ما را در شب تاریک ظلمانی جهل از منجلاب بدبختی بیرون می آورد.

جابر عناصری با اشاره به تهدیدهای تعزیه امروز کشور اظهار داشت: عدم شناخت نسخه ها و غلط خواندن آنها، خودنمایی در تعزیه و عدم استفاده از وجود تعزیه خوانان برجسته از جمله تهدیدها و مشکلات عرصه تعزیه و شبیه خوانی کشور است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان نیز گفت: حماسه عاشورا فقط یک اتفاق تاریخی نیست که متعلق به زمان خاصی باشد بلکه یک مکتب و فرهنگ است که هنر تعزیه، آن را جاودان و ماندگار کرده است.

علی اسماعیل پور افزود: ارائه آثار در قالب هنر تاثیرگذاری مطلوبی داشته و تعزیه به عنوان هنری اصیل بسترساز جاودانگی فرهنگ عاشوراست.

وی ادامه داد: تعزیه یک نمایش فاخر بصری است که شمه و گوشه ای از حادثه عظیم عاشورا را نمایان می کند و همین بصری بودن، میزان تأثیرگذاری آن را افزایش داده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه عرضه هر اثر در قالب هنری، ماندگاری آن را تضمین می کند، خاطرنشان کرد: فعالان تعزیه باید آگاه باشند که فعالیت بسیار مهمی را در راستای جاودانگی فرهنگ عاشورا انجام می دهند.

برگزاری کارگاه آموزشی توسط دکتر جابر عناصری پدر تعزیه دانشگاهی ایران، حسین عباسی نیا پیشکسوت و کارشناس عرصه نمایش در زنجان و سیامک ریحانی مدرس موسیقی، از جمله برنامه های اولین همایش تعزیه در استان زنجان بود.

در پایان این همایش از تعدادی از خادمین، متولیان و پیشکسوتان تعزیه استان زنجان تجلیل شد.