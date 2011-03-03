جمهوری اسلامی بهترین شکل مدیریتی در دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا رحیمی در اختتامیه کنگره بین المللی احمدابن اسحاق که مصلای شهرستان سرپل ذهاب و در جوار بقعه ایشان برگزار شد،با اشاره به حرکت های مردمی در برخی از کشورهای اسلامی، اظهار داشت: امروز نوع حکومت و وجود اقتدار و سربلندی ایران اسلامی باعث شده که مردم کشورهای اسلامی خواهان برقراری جمهوری اسلامی در آن کشوها باشند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در گذشته 30 درصد مردم از 70 درصد منابع استفاده می کردند که این روند عادلانه نبود و به تدریج باعث نابودی اقتصاد کشور می شد.

وی در ادامه به مزیت های اجرای قانون هدفمندی یارانه های اشاره کرد و گفت: اعتبارات عمرانی کشور از 20 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 47 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش پیدا کرده که این افزایش ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها و از برکات این طرح است.

رحیمی ایجاد 2.5میلیون شغل، ریشه کنی ربا واصلاح سیستم بانکی و ریشه کنی فقر در کشور را از جمله اقدامات و برنامه های آینده دولت اعلام و تصریح کرد: تمامی این برنامه ها از محل صندوق توسعه ملی اجرا خواهد شد و در این راستا هم اکنون12میلیارد دلار در این صندوق اعتبار وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به شخصیت ارزنده احمدابن اسحاق گفت: احمدبن اسحاق شخصیتی ارزنده ای است که در محضرچند امام شرف یاب شده و همچنین از انوار امام زمان(عج) نیز بهره مند شده و با ایشان صحبت کرده اند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه برگزاری کنگره بین المللی احمدابن اسحاق را یک اقدام بزرگ فرهنگی دانست و با اشاره به جایگاه این بزرگوار خاطر نشان کرد: به برکت جمهوری اسلامی و جایگاه رفیع این شخصیت ارزنده هم اکنون دلهای مسلمانان به یکدیگر نزدیک شده و لذا باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

کنگره بین المللی احمدابن اسحاق از روز گذشته در کرمانشاه آغاز و امروز با معرفی برترین های در شهرستان سرپل ذهاب به کار خود پایان خواهد داد.