5000 پایگاه کمیته امداد در مازندران مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری هفته احسان و نیکوکاری و سی و دومین سالرورز تاسیس نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی(ره) در ساری افزود: جشن نیکوکاری امسال همزمان در سراسر کشور در مازندران برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: مردم خیر و نوعدوست مازندران در جشن نیکوکاری سال گذشته چهار هزار و 600 میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران با اشاره به اینکه پاکت های هدیه دانش آموزی در روز جشن نیکوکاری بین دانش آموزان مدارس استان توزیع می شود تصریح کرد: میزان کمک های مردم در جشن نیکوکاری پارسال نسبت به سال 87 بالغ بر 360 درصد رشد داشته است.

باغبانی با بیان اینکه طرح تشکیل هسته های نیکوکاری در مدارس مازندران تشکیل می شود یادآور شد: وجوه جمع آوری شده دانش آموزان در مدارس برای دانش آموزان نیازمند همان مدرسه هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به وجود پنج هزار فارغ التحصیل دانشگاهی تحت پوشش کمیته امداد مازندران گفت: سه هزار و 100 دانشجوی استان تحت حمایت کمیته امداد بوده و 700 دانشجوی استان در نوبت حمایت قرار دارند.

باغبانی با بیان اینکه توجه به تسهیلات قرض الحسته به جای پرداخت بلاعوض از برنامه های این نهاد در راستای توانمندسازی خانواده های تحت حمایت است افزود: توسعه مشارکتهای مردمی جزو محورهای اساسی این اداره کل برای توانمندسازی مددجویان است.

وی یادآور شد: کمیته امداد قصد دارد کانالهای خیریه را برای مردم شناسایی و ارائه تا به صورت مدون و منظم و تعریف شده به یاری مددجویان بشتابند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران خواستار تقویت فرهنگ نوعدوستی در بین دانش آموزان مدارس استان شد و افزود: به منظور کمک ورزشکاران به مددجویان، راهپیمایی های خانوادگی با همکاری اداره کل تربیت بدنی به همراه پایگاه نیکوکاری درروز 20 اسفند در استان برگزار می شود.

وی از آمادگی تمام پایگاههای بسیج شهرها و روستاها برای جمع آوری وجوهات مردمی جشن نیکوکاری در سال جاری خبر داد و گفت: برای نخستین بار جشن های گلریزان در شهرستانهای استان در هفته احسان و نیکوکاری برگزار خواهد شد.

کمیته امداد امام خمینی مازندران، 70 هزار خانوار مددجوی را تحت پوشش خود دارد.