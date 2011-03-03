68 هزار مورد ارتباط مردمی در فارس با استاندار صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حامد دهقانان ظهر پنجشنبه در حاشیه سیزدهمین دیدار مسئولین ارشد استان با مردم فارس در جمع خبرنگاران گفت: در الگوهای جدید سیاست گذاری در حوزه دولت نقش مردم بسیار پررنگ است که در این راستا مردم شیراز توانستند به طور متوسط ماهی یک دفعه مشکلات خود را به صورت رودر رو با استاندار مطرح کنند که در اغلب ماه های سال نیز این دیدارها بیشتر از یک مرتبه بوده است.

وی ادامه داد: طی یکسال گذشته 22 هزار نامه به صورت رسمی در سفرهای شهرستانی و مراجعات مردمی ارایه شده که تمامی نامه ها پس از طبقه بندی شدن به حوزه های مربوطه ارسال شده که بیشتر این نامه ها با هماهنگی منجر به رفع مشکل شده است.

رئیس شورای اطلاع رسانی فارس با بیان اینکه شش هزار و 300 نفر از مردم شیراز طی یک سال در مصلای نماز جمعه با استاندار فارس دیدار داشتند، افزود: طی یک سال گذشته 13 دیدار مردمی با استاندار فارس در مصلای نماز جمعه برگزار شد که مردم شهرستان شیراز و حتی برخی از شهرستانهای نزدیک نیز مشکلات خود را با استاندار در میان گذاشتند و دستورات لازم را دریافت کردند که این آمار با 22 هزار نامه ارسالی به استاندار بالغ بر 28 هزار و 300 ملاقات، دیدار و نامه را از جانب مردم نشانگر است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس تصریح کرد: به غیر از تمامی این موارد که مردم استان توانسته اند با مدیریت ارشد استان ارتباط برقرار کنند شماره تلفن همراه استاندار نیز برای دریافت پیامک در اوایل سال اعلام شد که تا روز گذشته 40 هزار پیامک به این شماره ارسال شده که پس از بررسی موارد مختلف دستوراتی برای رفع مشکلات داده شده و در بیشتر مواقع از استانداری فارس به این افراد تماس گرفته شده است.

دهقانان با اشاره به تاکید استاندار فارس بر بحث مردم محوری یادآور شد: اینگونه ارتباطات نشان از مردم محوری کردن مسائل و رسیدگی به موضوعات مختلف در استان است که در کنار این مباحث موضوع تحلیل و شناخت کامل از فضای استان نیز مطرح است چراکه تمامی افرادیکه در دیدارهای مردمی مراجعه می کنند هر کدام به گونه ای کمک می کنند که وضعیت استان برای مسئولان واضح تر شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر بیشترین درخواست مردم از مسئولین گفت: بیشترین مطالبات مردم در حوزه اشتغال است که در این راستا استاندار فارس نیز بر این باور است بحث اشتغال باید هرچه سریعتر در فارس بسته شود که در این خصوص مکلف بودیم تا پایان سال جاری اشتغال زایی مشخصی را داشته باشیم که تا این لحظه 65 هزار فرصت شغلی ایجاد شده و آمار کارهای صورت گرفته بیشتر از حد تعهدات استان است.

وی با بیان اینکه توسعه مشاغل خانگی 100 هزار فرصت شغلی جدید را ایجاد می کند، تصریح کرد: 65 هزار فرصت شغلی ارایه شده در استان راست آزمایی شده و در کنار این حرکت بحث مشاغل خانگی را نیز پیگیری کردیم که تا پایان سال آینده 100 هزار فرصت شغلی جدید در این استان ایجاد خواهد شد که با این روش مشکل اشتغال استان برطرف می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس افزود: تاکنون بیش از چهار هزار نفر برای استفاده از بحث مشاغل خانگی در سایت اداره کار ثبت نام کرده اند.