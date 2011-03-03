کاهش 26 درصدی تصادفات رانندگی درون شهری در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سرهنگ مسعود آبائی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 35 درصد در بخش تصادفات خسارتی و 17 درصد در تصادفات فوتی کاهش داشته ایم.

وی با بیان اینکه امسال 122نفر در تصادفات جان خود را از دست داده اند اظهارداشت: 42 درصد این افراد عابرین پیاده بوده اند.

آبائی عدم رعایت حق تقدم را بیشترین عامل تصادفات درون شهری عنوان کرد و اظهار داشت: عدم توجه به جلو در اثر صحبت با تلفن همراه حین رانندگی دومین عامل بروز تصادفات در طی این مدت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه امسال با تخلفات 40 درصد بیشتر برخورد شده است اظهارداشت: 467 هزار مورد با تخلفاتی از قبیل سرعت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، عبور ممنوع و نبستن کمبر بند ایمنی برخورد شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی از آموزش به دانش آموزان، کارکنان ادارات و نونهالان سازمان بهزیستی خبر دادو اظهارداشت: به منظور فرهنگ سازی ترافیک 14 هزار و 380 نفر دانش آموز، یک هزارو 100 نفر کارکنان ادارات و دو هزار و 35 نفر نونهالان بهزیستی آموزش دیده اند.