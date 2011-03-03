زیرساختهای صنعتی شدن فارس فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرهاد سجادی در حاشیه دیدار با صنعتگران استان در جمع خبرنگاران گفت: در این استان راهی به غیر از صنعتی شدن وجود ندارد ولی باید توجه داشت که برای رسیدن به این هدف ملزوماتی احتیاج است.

وی ادامه داد: تغییر رویکرد مدیران، ایجاد زیرساختهای مناسب و روان سازی اداری از جمله مباحثی است که باید برای صنعتی شدن و جذب سرمایه گذاران فراهم شود که در این راستا باید به گونه ای عمل کرد که اولویت اول مدیران استان صنعت باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار فارس با بیان اینکه پرداخت هزینه های زیرساخت در اول فعالیت یک پروژه از جمله مشکلات سرمایه گذاران صنعتی است، افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که از سود و درآمد تولید هزینه زیرساختها را پرداخت کرد نه اینکه در زمان آغاز عملیات اجرایی یک طرح سرمایه گذار مجبور باشد هزینه های سنگینی را بابت تامین زیر ساختهایی از جمله آب، برق و گاز یک واحد صنعتی به پردازد.

سجادی با اشاره به وضعیت کارخانه "کربنات سدیم کاوه" یادآور شد: این پرو‍ژه بزرگ با سرمایه گذاری بیش از 120 میلیارد تومان مدتی است که با مشکلاتی در بحث زیرساختهای آب، گاز و برق مواجه بوده که در این جلسه تصمیم گرفته شد که به طور ویژه مشکلات این مجموعه بزرگ برطرف شود تا با راه اندازی این مجموعه اشتغال بیش از هزار نفر را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: البته در بخش دریافت هزینه هایی برای ارایه زیر ساخت واحدهای مختلف قبل از شروع کار باید به مشکلات دستگاه های مختلف نیز توجه داشت که باید به آنها نیز رسیدگی کرد.

نمایشگاه توانمندی صنعتی و معدنی فارس

معاون برنامه ریزی استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به فجر صنعتی استان اشاره کرد و گفت: اولین جشنواره بزرگ صنعتی فارس با افتتاح 170 واحد بزرگ صنعتی و سرمایه گذاری پنج هزار میلیارد ریال و اشتغال سه هزار و 500 نفر بزودی در فارس برگزار می شود که این حرکت نشان از فجر صنعتی استان است.

سجادی تاکید کرد: دلیل برگزاری این جشنواره این است که برند فارس در حال صنعتی شدن است که در این راستا نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای صنعتی و معدنی بومی فارس در محل کتابخانه ملی راه اندازی خواهد شد و همچنین تور صنعتی مخصوص دانشجویان و بازدید کنندگان از پرو‍‍ژه هایی که افتتاح می شود را در دستور کار قرار داده ایم.