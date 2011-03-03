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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

فیلم یکی از رسانه های پرقدرت در انتقال مفاهیم است

فیلم یکی از رسانه های پرقدرت در انتقال مفاهیم است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: فیلم یکی از رسانه های پرقدرت در انتقال مفاهیم علمی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خسرو ساکی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره فیلم رشد در استان کردستان، با اشاره به نقش بسیار سازنده و مهم فیلم در انتقال مفاهیم افزود: آموزش و پرورش سال های متمادی به این حقیقت پی برده و برای تسهیل در فرایند یادگیری و یاددهی از این رسانه موثر بهره می گیرد.

وی با اشاره به روند مطلوب و رضایت بخش اجرای جشنواره های فیلم رشد در سطح استان اظهار داشت: با توجه به فرهنگی بودن کردستان اکران 133 فیلم آموزشی و پرورشی در سطح این استان اقدام بسیار ارزشمندی است که انتظار می رود برای استمرار این رویداد فرهنگی تلاش شود.

ساکی خاطرنشان کرد: بر اساس بازدیدهای به عمل آمده از سالن های در حال نمایش در شهرستان های سقز، بانه، دیواندره و سنندج استقبال دانش آموزان از فیلم های جشنواره چهلم بسیار چشمگیر بوده و به نظر می رسد که می طلبد مسئولان و متولیان برنامه ریزی و اقدامات بهتری را در این حوزه اجرا کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: امروز اگر بخواهیم پیام انقلاب را منتقل کنیم چاره ای جز زبان هنر نیست و می دانیم که انقلاب شکوهمند اسلامی که در ایران تحقق پیدا کرده این مطلب را به خوبی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه زبان هنر زبان گویا و شیوای بندگی است و هنرمندان خلاق و متعهد می‌توانند با این زبان مقام بندگی خود را ثابت کنند، یادآور شد: جشنواره های فیلم که هر سال و به مناسبت های مختلف در سطح کشور و استان برگزار می شود، زمینه مناسبی برای ارائه تولیدات سینمایی است.

در پایان مراسم از "جلال نصیری" کارگردان فیلم "زمین فوتبال" و برنده چهلمین جشنواره بین المللی فیلم رشد به رسم یادبود تجلیل شد.

کد مطلب 1266063

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