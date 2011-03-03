برنامه دومین روز نمایش فیلمهای جشن تصویر سال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه دوازدهم اسفندماه سانس اول، ساعت 15 تا 17 در تالار بتهوون فیلمهای "سوگند به شب" به کارگردانی عطا مجابی، "نتهای آذر" به کارگردانی روح الله زمزمه مستندی درباره مجید انتظامی، "اورمیای بنفش" به کارگردانی آرش رفیعی، "داستان مجهول" به کارگردانی آرش رفیعی، "چوخا" به کارگردانی مهدی رمضان زاده مستندی درباره کشتی جوخه و "کشند قرمز" به کارگردانی احسان و ایمان رضائی نمایش داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

همچنین سانس دوم، ساعت 17 تا 19 در تالار بتهوون فیلمهای "نمی‌گذارند ما بازی کنیم" به کارگردانی فراز هاشمی، "سلطان آشغال در فضای سبز" به کارگردانی فراز هاشمی، "طبیعت از نگاه یک نقاش" به کارگردانی سعید قربانی مستندی درباره محمدرضا فیرزوه‌ای هنرمند نقاش، ما در راهیم" به کارگردانی عارف نامور، "سهم من از زیبایی" به کارگردانی شیرین برق نورد و "این خانه که می‌بارد" به کارگردانی احمد میر احسانروی پرده می‌روند.

سانس سوم 19 تا 20:30 فیلمهای "تاناکورا" به کارگردانی مصطفی پورمحمدی، "شب بازی" به کارگردانی محسن رحمانی، "پارکینگ شماره 6" به کارگردانی مریم پیربند و "همتون منو میشناسین؟" به کارگردانی میلاد بهار نمایش داده می‌شوند.