به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم امام جمعه موقت زاهدان در سخنانی با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه در هدایت جامعه تصریح کرد: حوزه‌های علمیه از دیرباز مهد پرورش انسان‌های صالح و اصلاح گر در جامعه بوده‌اند.



حجت‌الاسلام احمد راهداری با اشاره به نقش هدایتی مضاعف بانوان در جامعه اضافه کرد: بانوان به دلیل اینکه محور خانواده به حساب می‌آیند نقش بسزایی در جهت دهی امور فرهنگی خانواده‌ها دارند.



امام جمعه موقت زاهدان راه‌اندازی مدیریت استانی حوزه‌های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان را گامی‌ در راستای تربیت بانوانی فاضل و پرهیزگار توصیف کرد و افزود:‌‌ همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، بانوان طلبه هم می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی و پژوهشی به فعالیت بپردازند و هم می‌توانند از دانسته‌های خود در زمینه تربیت خانواده و جامعه‌ای صالح استفاده کنند.



دشمن جایگاه زن را به خوبی درک کرده است



در این مراسم همچنین معاون شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از مدارس علمیه خواهران که در نقاط مختلف کشور استقرار یافته‌اند به عنوان پایگاه‌های فرهنگی یاد کرد و افزود: امروز دشمن جایگاه زن را به خوبی درک کرده است و به خوبی می‌داند که به منظور تاثیرگذاری بر جامعه باید از راه تاثیر بر زنان وارد شود.



حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان با اشاره به لزوم سرمایه گذاری در میان قشر بانوان جامعه ادامه داد: یکی از بهترین راه‌های سرمایه گذاری بر قشر بانوان جامعه ایجاد مراکز تربیت دینی صحیح آنان یا‌‌ همان حوزه‌های علمیه است.



وی با اشاره به وجود 10 مدرسه علمیه خواهران در سطح استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: وجود این تعداد مدرسه علمیه در استان سیستان و بلوچستان با توجه شرایطی که این استان به عنوان یک استان مرزی دارد به هیچ وجه کافی نیست و راه‌اندازی مدیریت استانی برای این مدارس علمیه به منزله مقر فرماندهی به منظور توسعه فعالیت‌ها است.



معاون شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با تلاوت آیاتی از قرآن کریم به توجه همزمان خداوند به زنان و مردان اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم زنان و مردان باایمان را خطاب قرار می‌دهد و مسئولیت آن‌ها را در برابر آزمایش‌های الهی گوشزد می‌کند.



حوزه‌های علمیه به نیازهای روز جامعه پاسخ دهند



در این مراسم محمود خالقی معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران نیز در سخنانی با اشاره به لزوم پاسخگویی به نیازهای روز جامعه از سوی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه مرجع اصلی پاسخگویی به این سئوالات هستند و باید خود را برای پاسخگویی به این سئوالات مهیا کنند.



وی از بانوان به عنوان نیم موثر جامعه یاد کرد و افزود: در این میان بانوان طلبه و حوزه‌های علمیه خواهران از رسالت سنگین تری در پاسخگویی به سئوالات برخوردارند و باید توان خود را در این راه تقویت کنند.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران کشور تصریح کرد: معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران خواهد کوشید تا طی یک سال آینده وضعیت پژوهشی خواهران طلبه استان سیستان و بلوچستان را به نحو قابل ملاحظه‌ای ارتقا دهد.



در مراسم آغاز به کار مدیریت استانی حوزه‌های علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان عزیزی معاون سیاسی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در سخنانی راه حل هدایت امور زنان و خانواده را در اختیار حوزه‌های علمیه دانست و یادآور شد: راه حل مشکلات فرهنگی جامعه در اختیار بانوان و راه اصلاح بانوان در اختیار حوزه‌های علمیه است.



در این مراسم حجت‌الاسلام مرتضی عرب‌خالص نخستین مدیر استانی حوزه‌های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان در سخنانی زمینه را برای رشد و توسعه حوزه‌های علمیه خواهران در استان سیستان و بلوچستان فراهم دانست و از مدیران استانی خواست تا در این راه حوزه‌های علمیه را یاری رسانند.



وی با اشاره به محرومیت‌های فراوان استان سیستان و بلوچستان گفت: برای رفع این محرومیت‌ها نخستین گام تربیت نیروی انسانی کارآمد است و تاسیس و توسعه حوزه‌های علمیه خواهران زمینه را برای این امر فراهم می‌کند.