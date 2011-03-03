به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنجشنبه در اولین همایش ملی مترجمان قرآن به فارسی که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد اضافه کرد: برخی از این ترجمهها چهره قرآن را زشت میکند البته برخی ترجمههای دیگری وجود دارند که سلاست را فدای دقت و برخی دقت را فدای سلاست میکنند.
لزوم نظارت بیشتر بر ترجمه قرآن
آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر بر ترحمههای قرآن کریم ابراز داشت: نظارت بر ترجمه باید با وسواس انجام شود، از کارهای تکراری در ترجمه پرهیز و کارگروهی برای رواج ترجمه به زبانهای دیگر شکل گیرد.
این مفسر قرآن کریم با اشاره به ویژگیهای مترجم قرآن گفت: مترجم قرآن باید خود را شاگرد قرآن بداند نه استاد قرآن و با تقوا خود را کاملا در اختیار قرآن قرار دهد و حداقل یک دور تفسیر نوشته یا خوانده باشد.
وهابیون؛ منتشرکننده ترجمههای انحرافی قرآن
این مرجع تقلید با اشاره به برخی ترجمههای خطرناک که از سوی برخی افراد و گروهها رواج یافته اضافه کرد: کسانی عامدا و عالما برای اینکه نظراتشان را بر قرآن تحمیل کنند در ترجمه دچار تفسیر به رأی و پیشداوری و... میشوند که بسیار خطرناک است.
وی خاطرنشان کرد: وهابیون اخیرا ترجمهای نوشته و در اختیار حجاج ایرانی گذاشتهاند که نکات انحرافی زیادی دارد و اعتقادات وهابیت را ترویج میکند که یکی از وظایف مترجمان قرآن بررسی این ترجمهها است.
قرآن به زبانهای دیگر ترجمه شود
این مرجع تقلید با تأکید بر ترجمه قرآن به زبانهای دیگر تصریح کرد: الان دنیا با نام اسلام آشنا است و بیشترین تیراژ در کشورهای اروپایی به قرآن اختصاص دارد به همین دلیل ترجمه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به دیدگاه برخی افراد درباره اینکه ما حق ترجمه داریم یا نه ابرازداشت: این سئوال جای مطرح کردن ندارد و آیات متعدد قرآن لزوم آن را ثابت میکند زیرا خداوند قرآن را تنها برای اعراب نازل نکرده و برای همه مردم دنیا فروفرستاده است.
ترجمههای متعدد کاری پسندیده است
استاد برجسته حوزه همچنین بر لزوم داشتن ترجمههای متعدد به علت گسترش دامنه مخاطبان تاکیدو اظهارداشت: برخی از مردم از ترجمههای روان، برخی از ترجمههای منظوم، برخی از ترجمههای تحت اللفظی و.... خوششان میآید و آن را میپسندند و میتواند نظرات مختلف مردم را جلب کند.
وی در ابتدای سخنانش اعجاز قرآن را درفصاحت و بلاغت آن منحصر ندانست و ابرازداشت: قرآن از دیدگاه روایات دارای بیش از 23 ویژگی است و حضرت علی(ع) نیز مطالب زیادی درباره عظمت قرآن فرمودهاند که میتوان آن را در قالب کتابی منتشر کرد.
آیت الله مکارم شیرازی:
برخی ترجمههای تحت الفظی قرآن خیانت ناخواسته به قرآن است
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان با اشاره به نامناسب بودن برخی ترجمههای تحت الفظی از قرآن کریم تأکیدکرد: برخی از این ترجمهها به گونهای است که نه تنها خدمت به قرآن نیست بلکه مترجم ناخواسته به قرآن خیانت میکند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنجشنبه در اولین همایش ملی مترجمان قرآن به فارسی که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد اضافه کرد: برخی از این ترجمهها چهره قرآن را زشت میکند البته برخی ترجمههای دیگری وجود دارند که سلاست را فدای دقت و برخی دقت را فدای سلاست میکنند.
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