نخستين جشنواره سرود رمضان برگزار مي شود

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاي "مهر" به نقل از منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، در اين جشنواره كه با موضوع هاي محبت و دستگيري از مستمندان ، نماز ومناجات ، منقبت ائمه اطهار ، بركات شب هاي قدر و انتفاضه و قدس برگزارمي شود ، تمام گروه ها و منرمندان فعال در اين زمينه مي توانند آثارخود را تا 15 آبان ماه جاري به مجتمع فرهنگي هنري فردوس ، واقع در فلكه دوم صادقيه ، بلوار فردوس ، بعد از چهار راه مخابرات ارسال كرده و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 9- 4081038 تماس گيرند.

اين گزارش حاكي است كه براي شركت در اين جشنواره محدوديتي وجود ندارد و گروه هاي آماتور موسيقي در محلات ، كانون ها ، مساجد و به شكل هاي مردمي در اولويت هستند همچنين طرح اوليه اثر بايد به صورت كاست يا CD به اين مجتمع ارسال گردد.