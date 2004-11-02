  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۱:۰۴

به همت منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران :

نخستين جشنواره سرود رمضان برگزار مي شود

منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با هدف بيان فضايل ماه مبارك رمضان به زبان هنر و بهره گيري از موسيقي به عنوان دلنشين ترين و زلال ترين هنرها ، نخستين جشنواره سرود رمضان را هفته آخر ماه مبارك رمضان در مراكز تحت پوشش خود برگزار مي كند.

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاي "مهر" به نقل از منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، در اين جشنواره كه با موضوع هاي محبت و دستگيري از مستمندان ، نماز ومناجات ، منقبت ائمه اطهار ،  بركات شب هاي قدر و انتفاضه  و قدس برگزارمي شود ، تمام گروه ها و منرمندان فعال در اين زمينه مي توانند آثارخود را تا 15 آبان ماه جاري به مجتمع فرهنگي هنري فردوس ، واقع در فلكه دوم صادقيه ، بلوار فردوس ، بعد از چهار راه مخابرات ارسال كرده و  يا براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 9- 4081038  تماس گيرند.

اين گزارش حاكي است كه براي شركت در اين جشنواره محدوديتي  وجود ندارد و گروه هاي آماتور موسيقي در محلات ، كانون ها ، مساجد و به شكل هاي مردمي در اولويت هستند همچنين طرح اوليه اثر بايد به صورت كاست يا CD  به اين مجتمع ارسال گردد.

کد مطلب 126608

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها