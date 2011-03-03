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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۸

سومین دفتر خدمات الکترونیک هویت ملی در مازندران افتتاح شد

سومین دفتر خدمات الکترونیک هویت ملی در مازندران افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر: سومین دفتر خدمات الکترونیک هویت ملی با حضور مسئولان استانی در قائمشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ثبت احوال مازندران ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح این مرکز در قائمشهر افزود: به موجب اصل  44 قانون اساسی و مواد 38 بند الف ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت امور غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار می کند.

وی افزود: ثبت احوال استان با کارشناسی صورت گرفته 11 فرآیند خدماتی خود را به این بخش اختصاص داده است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه در سال جاری مبادرت به افتتاح سه دفتر به صورت پایلوت در شهرستانهای بابل، ساری، قائمشهر شده اعلام داشت: در سال 90 تمامی شهرستانها مجهز به دفتر خدمات الکترونیک هویت ملی می شوند.

ملکی در تشریح اهداف این طرح تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، کاهش امر تردد، عدم اتلاف زمان، افزایش بهره وری، کوچک شدن بدنه دولت کسب رضایت مندی مردم را از جمله نتایج مطلوب مورد انتظار آن برشمرد.

پیر فلک، فرماندار شهرستان قائمشهر از رویکرد و نگاه مدیریت ثبت احوال استان نسبت به مردم قائمشهر تشکرکرد.

وی افزود: ایجاد پیشخوان های ارائه خدمات را با توجه به تراکم شهری موجب حل بخشی از مشکلات مدیریت شهری دانست.

وی گفت: افتتاح این دفتر بابی برای راه اندازی شعبات دیگر در سطح قائم شهر و بخش کیاکلا  است.

کد مطلب 1266081

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