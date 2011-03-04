"دزد آذرخش" به کتابفروشیها راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که اولین کتاب از سری پنجگانه پرسی جکسون است داستان پسری را حکایت می‌کند که برای چندمین‌بار در آستانه اخراج از یک مدرسه شبانه‌روزی قرار دارد و این مساله همراه می‌شود با ظهور هیولایی اساطیری از صفحات کتابهای درسی‌اش که مشکلاتی جدید برای او و دوستانش به وجود می‌آورد.

در "دزد آتش" می‌خوانیم: خیلی خنده‌دار است که آدمها می‌توانند با ذهنشان همه چیز را بپوشانند و برداشت خودشان از واقعیت را به اتفاقات نسبت بدهند. کایرون خیلی وقت پیش این را به من گفته بود. مثل همیشه، من تا مدتی بعد، این منطقش را قبول نداشتم. طبق اخبار لس‌آنجلس، انفجار ساحل سانتامونیکا زمانی رخ داده بود که یک آدم‌ربای دیوانه با تفنگ شکاری به خودروی پلیس شلیک کرده بود. او به طور تصادفی به شاه‌لوله اصلی گاز تیر زده بود که در حین زمین لرزه ترک خورده بود.

این رمان در عین سادگی و سرگرم‌ کنندگی حاوی کنایه‌های ظریف و پندآموزی چون بیان صداقت، دوستی، نیک سرشتی، شجاعت و وفای به عهد است که می‌تواند برای خوانندگان نوجوان این کتاب جذاب باشد.

کتاب "دزد آذرخش" با شمارگان 2200 نسخه در 416 صفحه و به قیمت 9000 تومان منتشر شده است.

